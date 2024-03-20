Обстріл Миколаївської області, архівне фото «НикВести»

Російські війська протягом минулої доби чотири рази обстрілювали територію Миколаївської області з артилерії.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адімінстрації.

19 березня о 10:04 обстрілів з артилерії зазнала Куцурубська громада.

О 10:33, 12:19 та 15:33 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Удар балістикою по Миколаєву 17 березня

Вдень 17 березня війська РФ обстріляли Миколаїв з установок, що розташовані на території тимчасово окупованого Криму. Перший приліт стався о 14:01, а через 7 хвилин наступний.

Станом на вечір 16:00 було відомо про 5 постраждалих, один з них з них загинув у лікарні.

За словами очільника ОВА Віталія Кіма, поліція вчасно заблокувала рух, тому що жертв могло бути більше.

На місці обстрілів одразу почали працювати комунальники і ліквідовувати наслідки прильоту. Бригади КП «Пілот» та Червоний Хрест видавали жителям ОСБ, тенти і плівку.