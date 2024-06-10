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У Британії цього року має запрацювати перша клініка фізіотерапії зі штучним інтелектом NHS, щоб скоротити час очікування.

Про це пише The Guardian.

Нова платформа забезпечить автоматизований відеозапис на прийом до цифрового фізіотерапевта в той же день через додаток, який реагує на інформацію, надану пацієнтом в режимі реального часу.

Це буде перша фізіотерапевтична клініка Національної служби здоров'я (NHS) з ШІ.

Зазначається, що пацієнти, які шукають фізіотерапію з такими проблемами, як біль у спині, можуть направлятимуться на платформу Flok Health через місцеву громаду або заклад первинної медичної допомоги, наприклад, через свого сімейного лікаря. Вони також можуть самостійно звернутися безпосередньо до служби.

За словами розробників, сервіс має на меті пришвидшити надання допомоги, скоротити час очікування і зменшити навантаження на лікарів.

«Початкова відеооцінка з фізіотерапевтом зі штучним інтелектом проводитиметься для оцінки їхніх симптомів. Після схвалення лікування пацієнти проходитимуть щотижневі відеозустрічі. Цифровий фізіотерапевт призначатиме вправи і методи лікування болю, відстежуватиме симптоми і коригував лікування пацієнтів», — йдеться у повідомленні.

Під час тестування програми, понад чотири з п'яти учасників повідомили, що їхні симптоми покращилися під час лікування за допомогою платформи. Крім того, 89% пацієнтів, які самостійно звернулися до Flok в NHS Lothian, отримали автоматизований результат сортування; 92% одразу ж отримали дозвіл на ШІ-фізіотерапію і доступ до прийому в той же день; 5% були автоматично направлені до іншої служби NHS, наприклад, до лікаря загальної практики.

Раніше повідомлялося, що університетським лікарням Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та Національного університету охорони здоров’я України імені Шупика дозволили отримувати фінансування за надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.