Дві університетські лікарні від медичних вишів зможуть лікувати українців за держкошти. Фото з відкритих джерел

Університетським лікарням Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та Національного університету охорони здоров’я України імені Шупика дозволили отримувати фінансування за надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Зазначається, що прийняте урядом рішення дозволяє першим двом університетським лікарням працювати за програмою медичних гарантій та лікувати українців на рівні з усіма іншими медзакладами.

«Кожен студент, інтерн та медик зможе вдосконалювати свої професійні навички на практиці, а пацієнти — отримувати ефективне лікування», — зазначив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

У МОЗ додали, що університетська лікарня має стати потужним, багатопрофільним медзакладом, де поєднані медпрактика, освіта та наука під підготовки майбутніх медичних фахівців, а також їхній постійний доступ до практичної медицини для кращого навчання.

Медична реформа: що відомо?

Нагадаємо, що у 2022 році Верховна рада ухвалила законопроект, що впроваджує наступний етап медичної реформи – формування спроможної мережі лікарень, яка будуватиметься за принципом госпітальних округів. Кожна область стане окремим госпітальним округом, який у свою чергу поділятиметься на кластери. В рамках одного госпітального округу лікарні будуть розділені на надкластерні, кластерні та загальні.

В рамках реформи передбачено, що найпростіші захворювання лікуватимуться якомога ближче до пацієнта, в загальних лікарнях. У разі більш складних проблем зі здоровʼям — пацієнт потраплятиме у кластерні та надкластерні лікарні, які надаватимуть високоспеціалізовані послуги.

До реформи долучені області, де не ведуться активні бойові дії. Наразі спроможна мережа не впроваджується у Запорізькій, Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській областях та на території АР Крим. Однак протягом 6 місяців після припинення воєнного стану ці регіони мають подати пропозиції щодо визначення спроможної мережі закладів охорони здоров’я.

Також нагадаємо, що на базі Миколаївської обласної клінічної лікарні планують створити надкластерний заклад охорони здоров'я. До нього увійдуть Миколаївська обласна стоматологічна лікарня, офтальмологічна лікарня, шкірно-венерологічний диспансер та лікарня відновного лікування.

Крім того, Миколаївська обласна клінічна лікарня готує всі умови, для укладання договору з Національною службою здоровʼя України на пакет з лікування безпліддя.