Лікування безплвддя в Україні. Фото Getty Images.

Миколаївська обласна клінічна лікарня готує всі умови, для укладання договору з Національною службою здоровʼя України на пакет з лікування безпліддя.

Про це «НикВести» повідомили в управлінні охорони здоров’я Миколаївської обласної військової адміністрації.

Зазначимо, що Національна служба здоров’я України вже уклала договори з 12 лікарнями, де лікуватимуть безпліддя безкоштовно у межах Програми медичних гарантій. Як зазначили у Міністерстві охорони здоров’я, на це виділили 1,87 мільярда гривень.

Станом на цей час у закладах Миколаївської області відсутні договори з Національною службою здоровʼя України за пакетом «Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій». Разом з тим Миколаївська обласна клінічна наразі готується до підписання відповідного договору.

«Повідомляємо, що адміністрація Комунального некомерційного підприємства «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради проводить організаційні заходи для приведення кадрового та матеріально-технічного забезпечення Перинатального центру у відповідність до умов закупівлі медичних послуг для укладання договору з Національною службою здоровʼя України за зазначеним напрямом (лікування безпліддя, — прим.)», — повідомили в управлінні охорони здоров’я в відповіді на інформаційний запит.

Нагадаємо, що в Україні лікарні матимуть змогу отримати фінансування для лікування безпліддя за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення. За 1,87 мільярди гривень планують провести 30 тисяч циклів лікування. Враховуючи той факт, що успіх процедури в середньому становить 30%, у МОЗ розраховують, що приблизно 10 тисяч українських пар зможуть стати батьками.