На базі Миколаївської обласної клінічної лікарні планують створити надкластерний заклад охорони здоров'я. До нього увійдуть Миколаївська обласна стоматологічна лікарня, офтальмологічна лікарня, шкірно-венерологічний диспансер та лікарня відновного лікування. Відповідну рекомендацію у четвер, 29 лютого, прийняла робоча група з вивчення питання фінансового забезпечення КНП сфери охорони здоров'я Миколаївської обласної ради, пишуть «НикВести». За словами в.о. голови Миколаївської обласної ради Антона Табунщика, об'єднаннямедзакладів допоможе отримати додаткові контрактування за різними напрямками медичної допомоги від НСЗУ. Також при оптимізації роботи медичних закладів також зачепить адміністративний та обслуговуючий персонал. — Я пропоную створити надкластерний заклад на базі обласної клінічної лікарні і в перспективі доєднати декілька монолікарень. З урахуванням в майбутньому перспективи додаткових контрактувань по напрямках і оптимізації штатної чисельності, з урахуванням, перш за все, збереження сестринського персоналу, молодшого, середнього, старшого і лікарів. І, саме головне, дати змогу зростання або перекваліфікації лікарів, бо така потреба 100% буде. Все, що стосується, звісно, адмінперсоналу або обслуговуючого персоналу, навіть керівного, тут буде стояти питання щодо оптимізації, – сказав Антон Табунщик. Комісія проаналізувала, що фінансові показники медичних закладів, які планують реорганізувати, за останні роки демонструють стабільне зростання, але об'єднання дозволить підвищити їх фінансову стійкість та забезпечити можливість контрактування з Національною службою здоров'я України.

Миколаївська обласна стоматологічна поліклініка: прогнозований збиток у ₴2,5 млн Згідно з офіційною звітністю, у 2022 році лікарня заробила 1,39 мільйона гривень. У 2024 році витрати закладу зростуть до 27 мільйонів гривень, проте дохід очікуються у розмірі – 24,6 мільйона гривень. У 2025 році лікарня не буде контрактуватись за рахунок НСЗУ. Через це вирішено розглянути можливість входження Миколаївської обласної клінічної стоматологічної лікарні до складу надкластерного закладу. Скріншот з статистики щодо роботи Миколаївської обласної клінічної стоматологічної лікарні — Це говорить про те, що заклад працює набирає обертів, але у 2025 він це не буде контрактуватись за рахунок НСЗУ. Ми розуміємо, що в перспективі в складі надкластерного закладу ми зможемо побачити контрактування або в кінці 2024 року або початку 2025 року. Можна лишити все як є, але коли заклад лишається на самозабезпеченні це призведе до того, що він буде розвиватись повільно, але якщо він буде в складі надкластерного закладу, то буде передбачена можливість отримання додаткового обладнання за держбюджет чи донорів, також лікарня має можливість законтрактуватись, – повідомив в.о. голови Миколаївської облради Антон Табунщик. Миколаївська обласна офтальмологічна лікарня: дохід має скласти ₴1,58 млн Скріншот з статистики щодо роботи Миколаївської обласної офтальмологічної лікарні У 2022 році лікарня зафіксувала витрати у 30 мільйонів гривень, а доходи складали 26,5 мільйонів гривень. Проте у 2024 році доходи лікарні у 2024 році прогнозовані у розмірі 38,7 мільйона гривень, в той час, як витрати складають 37,14 мільйона гривень. Обʼєднання дозволить їй отримувати додаткову підтримку та розвиватися. Миколаївський обласний шкірно-венерологічний диспансер та лікарня відновного лікування: дохід за статистикою складе ₴1,12 млн Скріншот з статистики щодо роботи Миколаївської обласного шкірно-венерологічного диспансеру Даний заклад успішно працює з 2020 року та має більш-менш збалансовано дохідну та видаткову частину, каже в.о. голови Миколаївської облради Антон Табунщик. У 2023 році завдяки наданню платних послуг заклад показав зріст доходів. — За інфографікою у 2022 році в закладі були найбільші випробування його роботи. Маємо зростання дохідної частини за рахунок надання платних послуг у 2023 році, тому фінансовий результат склав 3,27 мільйона гривень. На 2024 рік бачимо теж позитивну динаміку, дохідна частина складає 15,8 мільйонів гривень, видатки 14,7 мільйонів гривень, фінансовий результат складає 1,15 мільйона гривень. Досвід закладу неоціненний, ми бачимо, що він може існувати за рахунок платних послуг, але якщо заклад буде працювати у складі надкластерного, то передбачається контрактування від НСЗУ, – повідомив Антон Табунщик. Миколаївська обласна лікарня відновного лікування у 2023 році заробила 9,4 мільйона гривень. Проте вже у 2024 році доходи прогнозуються у розмірі 24,4 мільйона гривень та витрат у розмірі 34,4 мільйона гривень. Скріншот з статистики щодо роботи Миколаївської обласної лікарнівідновного лікування

За словами депутатки Миколаївської обласної ради Світлани Федорової, для створення надкластерного закладу необхідно мати широкий спектр медичних послуг таких як: реабілітація, анестезіологія, неврологія, реанімація, ортопедія, травматологія (а саме – політравма), терапія, хірургія, нейрохірургія, акушерство, гінекологія, перинатальний центр, кардіологія, кардіохірургія, комбустіологія, інфекційні койки, нефрологія з урологією, пульмонологія з торакальною хірургією.

Вона зазначила, що на сьогодні жодна обласна лікарня не може виконувати роль надкласерного закладу через відсутність ключових медичних напрямків.

– Нам дійсно в області необхідно створювати надкластерні, кластерні заклади охорони здоров'я. Значить, які ми маємо мінімальні умови для створення надкластерного закладу? Ну, по-перше, неврологія, зауважу, якщо це надкластерний заклад, це інсульти, але наша обласна лікарня не лікує інсульти. Наша обласна лікарня не лікує політравм. Далі хірургія, зауважу, обласна лікарня не має лікування нейрохірургії. Комбустіологія – це опіки, обласна лікарня не має комбустіологічного відділення. До речі, інфекційні койки – це також безперечна умова надкластерного закладу. Сьогодні, якщо ми б створювали надкласнерний заклад, сказати вам, що б це було? Це була б лікарня №3 (Дубки) та міська лікарня №5, – сказала Світлана Федорова.

В свою чергу, Антон Табунщик заявив, що в рамках медичної реформи необхідно створити госпітальний округ, в рамках якого лікарні будуть розділені на надкластерні, кластерні та загальні.

— В будь-якому випадку ми будемо ретранслювати своє бачення по формуванню надкласнерних закладів. І першочергово ми будемо, звісно, орієнтуватися на потужність закладів. В нас перспективне бачення по надкластерним закладам. Зараз ми зобов'язані зробити для того, щоб оптимізувати хоча б поточний стан речей, – зауважив він.

За його словами, у 2023 та 2024 роках приблизний фінансовий результат реорганізації медичних закладів складає відповідно 28,8 та 28,6 мільйона гривень. Однак, він підкреслив, що умови оптимізації штату працівників, розширення та удосконалення пакетів послуг, можна очікувати збільшення цих показників до 60 мільйонів гривень уже у 2025 році.

— Пропонується формат такого об'єднання. І хочу зауважити, саме важливе, що якщо ми бачимо поточний фінансовий результат мається на увазі, у 2023 році при складанні сумарних показників, це дуже приблизно складає 28,8 мільйона гривень. У 2024 рік, це знову ж таки попередньо 28,6 мільйона гривень. Про що це говорить? Це говорить про те, що навіть нічого не робивши, просто просумувавши показники, ми бачимо зважену потужну роботу об'єднання. Але, якщо підійти до цього процесу творче, попрацювати з оптимізацією штатної чисельності першочергово, попрацювати над питаннями додаткових пакетів, попрацювати над питанням розширення існуючих пакетів, то я розумію, що заклад буде мати в перспективі сумарний показник приблизно до 60 мільйонів гривень вже у 2025 році, – резюмував він.

Робоча група в ході обговорення погодила це питання. Пізніше його розглянуть на профільних комісіях Миколаївської обласної ради.

Нагадаємо, що Миколаївський обласний будинок дитини можуть приєднати до Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні в рамках формування спроможної мережі медзакладів. Така необхідність пояснюється фінансовим станом та збереженням потужностей для надання якісної медичної допомоги.

Медична реформа: що відомо?

Нагадаємо, що у 2022 році Верховна рада ухвалила законопроект, що впроваджує наступний етап медичної реформи – формування спроможної мережі лікарень, яка будуватиметься за принципом госпітальних округів. Кожна область стане окремим госпітальним округом, який у свою чергу поділятиметься на кластери. В рамках одного госпітального округу лікарні будуть розділені на надкластерні, кластерні та загальні.

В рамках реформи передбачено, що найпростіші захворювання лікуватимуться якомога ближче до пацієнта, в загальних лікарнях. У разі більш складних проблем зі здоровʼям — пацієнт потраплятиме у кластерні та надкластерні лікарні, які надаватимуть високоспеціалізовані послуги.

До реформи долучені області, де не ведуться активні бойові дії. Наразі спроможна мережа не впроваджується у Запорізькій, Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській областях та на території АР Крим. Однак протягом 6 місяців після припинення воєнного стану ці регіони мають подати пропозиції щодо визначення спроможної мережі закладів охорони здоров’я.