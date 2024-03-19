Поліція розкрила схему незаконного перетину кордону на Одещині / Фото: Нацполіція

Зранку 14 березня поліцейські виявили організаторів та групу з восьми ухилянтів у рибальських костюмах у прикордонному селі Градениці, Одеської області за 500 метрів від кордону.

Про це повідомили у Національній поліції України.

За даними слідства, організацією процесів займались житель Одеси та раніше судимий за крадіжку і розбій уродженець Донеччини. Чоловіки підшукували «клієнтів», які бажали незаконно перетнути державний кордон України. Охочих збирали у групи та вивозили до одного з сіл регіону, де давали настанови щодо подальшого пересування.

Як зазначили правоохоронці, вартість послуг становила 5,3 тисячі доларів з людини. Частину коштів, а саме тисячу доларів, «клієнти» мали перерахувати на криптогаманець. За результатами обшуків у організаторів вилучили 17 400 доларів, 3250 євро та автомобілі.

Поліція розкрила схему незаконного перетину кордону на Одещині / Фото: Нацполіція Поліція розкрила схему незаконного перетину кордону на Одещині / Фото: Нацполіція Поліція розкрила схему незаконного перетину кордону на Одещині / Фото: Нацполіція

Двом організаторам повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Наразі вони знаходяться під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років.

Стосовно осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон, складені протоколи за частиною 2 статті 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, у 2023 році на Миколаївщині правоохоронці скерували до суду пʼять кримінальних проваджень проти 14 осіб, які допомагали ухилянтам виїхати з України.