Тепловий удар. Ілюстраційне фото

У Миколаєві, не зважаючи на надзвичайно високі температури, кількість звернень до бригад «швидкої» допомоги залишається стабільною.

Про це у коментарі «НикВести» розповів головний лікар Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Самойлов.

З 1 липня до бригади «швидкої» допомоги звернулись всього дев'ять людей, тому значного збільшення викликів через теплові удари не спостерігається.

Синоптики передбачають подальший ріст температури до рівнів, що перевищують 40 градусів °С, з високим рівнем пожежної небезпеки. Новий рекорд Миколаїв встановив 10 липня — стовпчик термометра показав +40,5°С, 11 липня температура трималась на рівні 40,2°С.

За словами Андрія Самойлова, хоча звернення із симптомами теплових ударів відбуваються, вони є в межах норми.

— Я кожного ранку передивляюсь зведення за день, і бачу що до нас звертаються люди з тепловими ударами, проте це поодинокі випадки, в межах звичайних сезонних звернень. У нас взагалі не зросла кількість викликів за період підвищеної температури, статистака значно менше, ніж у 2021-2022 році, – сказав він.

Крім того, до лікарень Миколаєва за останні 10 днів з симптомами теплового удару звернулись 4 людини:

Міська лікарня №4 — дві особи

Міська лікарня №1 — одна особа

Лікарня швидкої медичної допомоги – одна особа

Аномальна спека в Миколаєві

Аномально високі температурні показники спостерігались в більшості областей України з початку квітня.

Тоді, за даними Укргідрометцентру, повітря на Миколаївщині прогрілося до 27 градусів тепла.

Хоч весною метеорологи Миколаївського гідрометцентру прогнозували, що літо 2024 року у регіоні буде традиційним, а відхилень від меж звичайних показників не очікується, вже в червні спека почала бити всі температурні рекорди.

3 червня температура у Миколаєві наблизилася до абсолютного максимуму за останні 30 років, досягнувши 33 градуси за Цельсієм. Новий рекорд Миколаїв встановив 10 липня — стовпчик термометра показав +40,5°С, 11 липня температура трималась на рівні 40,2°С.

Днями миколаївські синоптики попередили, що аномальна спека у місті та області протримається ще два тижні. Крім того, в «Укренерго» повідомили, що через споживання електроенергії через спеку досягло максимуму.