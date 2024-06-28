З російського полону вдалося повернути ще десятьох цивільних громадян України. Фото: Дмитро Лубінець

З російського полону вдалося повернути ще десятьох цивільних громадян України, серед них — заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський повідомив.

Крім того, вдалось повернути двох священників Української греко-католицької церкви Богдана Гелета та Івана Левицького, яких росіяни викрали у Бердянську та наукову співробітницю з Горлівки Олену Пех та музиканта Валерія Матюшенко.

— Вдалося повернути з російського полону ще десятьох наших людей. Попри всі складнощі. Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році. Олена Пех та Валерій Матюшенко — цивільні, які були в полоні ще з 2017–2018 років. Богдан Гелета та Іван Левицький — священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам. Іще пʼятеро цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова. Усі вони вже звільнені та вдома — в Україні, — повідомив президент.

Крім того, звільнено ще п’ятьох цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова. Білоруська влада звинуватила Швеця у підриві російського військового літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 на аеродромі в Мачулищах.

Він подякував кожному, хто допомагав повернути цих громадян України. Особливо глава держави відзначив роль Ватикану у цьому процесі.

— Дякую нашій команді, яка займається звільненням полонених. Хочу відзначити також зусилля Ватикану заради того, щоб повернути додому цих людей, — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що 25 червня до України повернулися 90 військовополонених.