У прикордонній зоні на Сумщині ввели додаткові обмеження. Фото: Трибуна

У Сумській області в межах п’ятикілометрової прикордонної зони з 26 лютого діятимуть додаткові обмеження особливого режиму.

Відповідний наказ підписаний начальником Сумської обласної військової адміністрації Володимиром Артюхом та командиром оперативно-тактичного угруповання «Суми», повідомили в ОВА.

Зокрема, з 26 лютого заборонили вільний вʼїзд (допуск), перебування, проживання, пересування людей і провадження робіт, не повʼязаних з будівництвом, облаштуванням та утриманням інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, проведенням аварійних, рятувальних робіт, наданням екстреної медичної допомоги, реагуванням на правопорушення, їх попередженням, розкриттям та розслідуванням.

Обмеження діятимуть в межах пʼятикілометрової зони від державного кордону України поза межами населених пунктів у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Суми».

Також заборонили проведення робіт не повʼязаних з виконанням завдань у ході підготовки та ведення операції (бойових дій) та охорони державного кордону.

Нагадаємо, в розвідці вважають, що РФ наразі не здатна до наступу на Київ, Харків, Чернігів та Суми.

Також повідомлялося, що Україна переходить до облаштування другої лінії оборони в Херсонській області.