Прикордонники затримали в Ужгородському районі 60-річного закарпатця, який переправляв з України до Словаччини чоловіка призовного віку. Йому повідомили про підозру.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

За даними слідства, житель прикордонного села Сюрте познайомився в Ужгороді з 30-річним львів’янином і запропонував йому «допомогу» у незаконному перетині українсько-словацького кордону. За таку послугу чоловік заплатив 2 тисячі доларів.

«У визначений час чоловіки зустрілися на автозаправній станції, звідки висунулися у бік держрубежу. Під час руху їх зупинили прикордонні оперативники. Помітивши правоохоронців, переправник вдався до втечі. За декілька годин пошуків правопорушника знайшли на околиці міста Ужгород», — йдеться в повідомленні.

Закарпатцеві повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (частина 3 статті 332 ККУ). Йому також обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Наразі тривають слідчі дії.

Прикордонники затримали закарпатця, який переправляв ухилянтів до Словаччини / Фото: Держприкордонслужба Прикордонники затримали закарпатця, який переправляв ухилянтів до Словаччини / Фото: Держприкордонслужба

Нагадаємо, у 2023 році на Миколаївщині правоохоронці скерували до суду пʼять кримінальних проваджень проти 14 осіб, які допомагали ухилянтам виїхати з України.