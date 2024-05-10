В. о. начальника ГУ ДПС у Миколаївській області Роман Корнєв, скриншот з сюжету ТРК «Март»

У 2023 році дружина в. о. начальника Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області Романа Корнєва придбала ювелірну прикрасу Cartier за 592 тисячі гривень та заробила понад 5 мільйонів гривень.

Дана інформація опублікована у Єдиному державному реєстрі декларацій, пишуть «НикВести».

Нерухомості у власності посадовця в декларації не зазначено, однак він має право на користування житлом дружини Ірини Корнєвої, яка володіє житловим будинком на 237 квадратних метри у селі Новостав на Волині. Її вона придбала у 2019 році.

В цьому ж населеному пункті жінка має і земельну ділянку площею 1200 квадратних метрів.

Дружина посадовця задекларувала також, що під час війни у грудні 2022 року придбала дороговартісну прикрасу від французького бренду ювелірних прикрас Кольє Juste un clou вартістю 592 тисячі 411 гривень. В декларації вказаний і годинник Rolex Daytona, придбаний у 2016 році, однак без точної вартості. Хоча на офіційному сайті сума за подібну модель коливається від 17 тисяч доларів і вище.

Кольє Juste un clou, фото з відкритих джерел Годинник Rolex Daytona, фото з відкритих джерел

У квітні 2023 року керівник миколаївської податкової придбав автомобіль Volkswagen ID.4 Crozz 2022 року випуску всього за 150 тисяч гривень. При цьому вартість такого автомобіля на українському ринку становить від понад мільйона гривень. Ірина Корнєва має у власності квадроцикл BRP Outlander 2012 року випуску та причіп Khott 91A.

Дохід родини у 2023 році склав понад 6 мільйонів гривень. З них 5,6 мільйонів гривень отримала дружина від зайняття підприємницькою діяльністю. А Роман Корнєв заробив в податковій службі 182 тисячі гривень, ще 419 тисяч гривень він отримав в якості грошового забезпечення військовослужбовців.

Готівкою подружжя зберігає 13,6 тисяч доларів, 19,7 тисяч євро, 45 тисяч фунтів стерлінгів, 250 тисяч злотих та 780 тисяч гривень. Ще понад 2 тисяч євро Ірина Корнєва має на банківському рахунку.

Зазначимо, що Роман Корнєв обійняв посаду виконуючого обовʼязків керівника управління у 2023 році.

Нагадаємо, попередній керівник управління Дмитро Прокоф’єв з початку повномасштабного вторгнення знаходився за кордоном. У п’ятнадцятиденну відпустку він вийшов з 14 лютого 2022 року, а вже 18 лютого виїхав з України. Однак після початку повномасштабного вторгнення РФ, 24 лютого, назад в Україну він не повернувся, пояснивши це скасуванням рейсу. З посади його звільнили 22 квітня 2022 року.

У травні минулого року Прокоф’єв намагався через суд поновитися на посаді та вимагав виплатити йому зарплату за цей період.

Що у деклараціях миколаївських суддів?

Голова Центрального районного суду Галина Подзігун також подала декларацію про доходи за 2023 рік. За цей час посадовиця заробила понад 1,6 мільйонів гривень.

Голова Господарського суду Миколаївської області Марина Мавродієва за 2023 рік отримала 1,4 мільйона гривень доходу. В місяць їй нараховували в середньому 118 тисяч гривень.

Декларацію про доходи оприлюднила також і заступниця голови Заводського районного суду міста Миколаєва Ірина Боброва. За 2023 рік суддя отримала 1,3 мільйона гривень.

Голова Миколаївського апеляційного суду Ігор Лівінський у 2023 році заробив 2,9 мільйонів гривень.

Декларацію про доходи за 2023 рік подав виконувач обовʼязків голови Южноукраїнського міського суду Олександр Савін. За рік він заробив понад 1,5 мільйонів гривень.