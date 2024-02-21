заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький. Фото: РБУ-Україна

Росія наразі не має сил, щоб розпочати потужну наступальну операцію на західному стратегічному напрямку.

Про це заступник начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадим Скібіцький розказав в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

— Коли ми говоримо про проведення стратегічної операції, то однозначно РФ на двох напрямках зараз проводити не може. Якими категоріями ми оперуємо. По-перше, до початку війни були визначені стратегічні напрямки для військ РФ, які в принципі і залишаються, і визначено, що таке стратегічна операція, — пояснив Вадим Скібіцький.

За словами заступника начальника ГУР, стратегічна операція — це операція, яка проводиться на окремому стратегічному напрямку. В Україні Росія мала два стратегічних напрямки:

південно-західний стратегічний напрямок (міста, де зараз йдуть активні бойові дії) — смуга відповідальності південного військового округа;

західний стратегічний напрямок (Харків, Суми, Чернігів, Київська область) — відповідальність західного військового округа.

— На сьогоднішній день Росія продовжує стратегічну операцію тільки на одному напрямку. В неї немає ні військ, ні сил, ні засобів, щоб проводити потужну наступальну операцію на західному стратегічному напрямку. Резерву стратегічного зараз немає у РФ, вони намагаються його створити. Все, що створювалося, відразу заводилося на нашу територію. 18-та армія, 25-та армія, 3-й армійський корпус — вони всі воюють, резерву немає, — пояснив Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони дізналося про початок активної фази інформаційної операції Росії під кодовою назвою «Перун». РФ залучатиме іноземні ЗМІ для виправдання агресії проти України.