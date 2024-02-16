Росія залучатиме іноземні ЗМІ для виправдання війни РФ в Україні. Фото з відкритих джерел

Головне управління розвідки Міноборони дізналося про початок активної фази інформаційної операції Росії під кодовою назвою «Перун».

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.

У рамках цієї операції Росія планує залучити іноземних журналістів, медійних осіб та блогерів для виправдання агресії проти України.

Крім того, РФ буде домагатися висвітлення ситуації довкола України з вигідних для Кремля позицій.

Нагадаємо, РФ завозить російських артистів на тимчасово окуповані території, щоб створювати майданчики для «пропаганди та агітації за диктатора Путіна» на виборах.

Також Росія відправила пропагандистів на тимчасово окуповані території на тлі майбутніх президентських виборів.