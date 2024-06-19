Росія вербує неповнолітніх українців, щоб ті підпалювали транспорт військовослужбовців Збройних Сил України. За це ворог пропонує грошову винагороду — кілька тисяч доларів.

Як розповів омбудсман Дмитро Лубінець, Росія вербує українських підлітків у соцмережах.

«Така ситуація та вербування дітей зі сторони РФ — черговий спосіб РФ дестабілізувати ситуацію в Україні», — заявив він.

Дмитро Лубінець додав, що наразі зафіксовані випадки підпалу автівок ЗСУ у Києві, Одесі та Дніпрі.

Він наголосив, що за такі вчинки передбачена кримінальна відповідальність. Також омбудсман закликав батьків донести своїм дітям, що цього робити не варто, а також розповісти про підступність ворога, який може вигадати нові схеми вербування у соцмережах.

Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція затримали групу зловмисників, які ймовірно на замовлення спецслужб РФ підпалили авто військовослужбовців ТЦК у Дніпрі. Відомо, що чоловіки планували підпалити декілька автомобілів, проте встигли тільки один.