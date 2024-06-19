Росія вербує неповнолітніх українців, щоб ті підпалювали транспорт військовослужбовців Збройних Сил України. За це ворог пропонує грошову винагороду — кілька тисяч доларів.
Як розповів омбудсман Дмитро Лубінець, Росія вербує українських підлітків у соцмережах.
«Така ситуація та вербування дітей зі сторони РФ — черговий спосіб РФ дестабілізувати ситуацію в Україні», — заявив він.
Дмитро Лубінець додав, що наразі зафіксовані випадки підпалу автівок ЗСУ у Києві, Одесі та Дніпрі.
Він наголосив, що за такі вчинки передбачена кримінальна відповідальність. Також омбудсман закликав батьків донести своїм дітям, що цього робити не варто, а також розповісти про підступність ворога, який може вигадати нові схеми вербування у соцмережах.
Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція затримали групу зловмисників, які ймовірно на замовлення спецслужб РФ підпалили авто військовослужбовців ТЦК у Дніпрі. Відомо, що чоловіки планували підпалити декілька автомобілів, проте встигли тільки один.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Росія вербує неповнолітніх українців, щоб ті підпалювали транспорт військовослужбовців Збройних Сил України. За це ворог пропонує грошову винагороду — кілька тисяч доларів.
Як розповів омбудсман Дмитро Лубінець, Росія вербує українських підлітків у соцмережах.
«Така ситуація та вербування дітей зі сторони РФ — черговий спосіб РФ дестабілізувати ситуацію в Україні», — заявив він.
Дмитро Лубінець додав, що наразі зафіксовані випадки підпалу автівок ЗСУ у Києві, Одесі та Дніпрі.
Він наголосив, що за такі вчинки передбачена кримінальна відповідальність. Також омбудсман закликав батьків донести своїм дітям, що цього робити не варто, а також розповісти про підступність ворога, який може вигадати нові схеми вербування у соцмережах.
Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція затримали групу зловмисників, які ймовірно на замовлення спецслужб РФ підпалили авто військовослужбовців ТЦК у Дніпрі. Відомо, що чоловіки планували підпалити декілька автомобілів, проте встигли тільки один.