Затримання підозрюваних. Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція затримали групу зловмисників, які ймовірно на замовлення спецслужб РФ підпалили авто військовослужбовців ТЦК у Дніпрі.

Про це повідомляє СБУ та Національна поліція України.

За даними поліції, злочин стався вночі 10 червня біля станції техобслуговування у Дніпрі. Поліцейські встановили, що внаслідок підпалу загорівся мікроавтобус Volkswagen, який належить військовим. Вогнем пошкоджено моторний відсік, торпедо авто та лобове скло автомобіля. На місці злочину були виявлені пляшки із залишками бензину. Відомо, що чоловіки планували підпалити декілька автомобілів, проте встигли тільки один.

Щоб виявити потенційні цілі, учасники групи об’їжджали територію міста, де намагались виявити паркінги, на яких військовослужбовці залишають свої автомобілі. Отримані координати та цілі на підпал зловмисники мали погодити з російським куратором.

Як встановило розслідування, зловмисниками виявились четверо місцевих жителів віком від 17 до 21 року.

У поле зору агресора вони потрапили на початку літа цього року через активність в одному з Телеграм-каналів, де шукали легкого заробітку. За знищення одного автомобіля росіяни обіцяли грошову «винагороду» у розмірі 3 тисячі доларів. Ще одним ворожим завданням було поширення на міських будівлях написів, що дискредитують співробітників ТЦК.

Затримання підозрюваних. Фото: СБУ

Для маскування транзакцій гроші мали зайти на банківську картку, оформлену на підставну особу.

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони, складові «коктейлів Молотова» та банківську картку, куди надходили гроші.

Затриманим повідомили про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Зараз вони перебувають під вартою.

Затримання підозрюваних. Фото: СБУ

Затримання підозрюваних. Фото: СБУ

Нагадаємо, як на Львівщині напали на працівника ТЦК, який у 2022 році отримав поранення при боях за Миколаїв.