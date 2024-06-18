Військовий. Ілюстративне фото

У місті Яворів на Львівщині побили працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чоловік почав працювати у ТЦК після бойового поранення на Миколаївщині.

Про це повідомляє Львівський обласний ТЦК та СП.

За інформацією прес-служби на працівника, який брав участь у бойових діях на Миколаївщині у березні 2022 року і був поранений, напали 17 червня 2024 року під виконання службових обов'язків.

Військовослужбовець Юрій, який після поранення був переведений на службу в районний ТЦК на Львівщині, супроводжував військовозобов'язаного громадянина на проходження військово-лікарської комісії. На одній з вулиць міста на нього напали та вдарили важким тупим предметом по голові. З травмами Юрія доставили до місцевої лікарні, пізніше лікарі виявили у нього закриту черепно-мозкову травму.

В повідомленні уточнили, що нападника вже знайшли і затримали.

В прес-службі розповіли, що раніше Юрій отримав численні поранення на фронті, включаючи осколкові поранення правого плеча, термічний опік обличчя та акубаротравматичне ураження обох вух.

Нагадаємо, як мешканка Херсону вкусила поліцейського, коли той намагався перевірити документи її 23-річного сина.

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