Російський винищувач Су-57 / Фото:Anna Zvereva, Wikimedia

На території аеродрому «Ахтубінськ» в Астраханській області РФ, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, 8 червня уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки з посиланням на супутникові знімки стоянки літака на аеродромі.

Розвідка наголошує, що на знімках видно, як 7 червня Су-57 стоїть цілий, а вже 8 червня біля нього зʼявились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження. Зазначаться, що ураження Су-57 — це перший такий випадок в історії.

За даними ГУР, Су-57 ― найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. На озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці таких літаків.

Нагадаємо, українські військові із 110 окремої механізованої бригади збили російський штурмовик Су-25 на Авдіївському напрямку.