На околицях Снігурівки, що на Миколаївщині, піротехнікам допомагає механізована машина для розмінування МV-10, що прибула з Хорватії в якості міжнародної допомоги.
Техніка не забезпечує повне очищення території, вона підготовлює ґрунт для подальшої роботи саперів, розповідає сапер-оператор Олександр Федірко.
— Після машини ще повинні пройти сапери, тому що вона не забезпечує 100% розмінування, вона лише підготовлює ґрунт до розмінування. Тут є спеціальний інструмент, на якому знаходиться два вали: один з молоточками, інший з лезами. Якщо якийсь вибухонебезпечний предмет не здетонує, то буде подрібнений на маленькі шматочки, — розповідає сапер-оператор Олександр Федірко.
Його задача — керувати машиною для розмінування. Він знаходиться на відстані 50 метрів від техніки та задає їй напрямок руху на спеціальному пульті-керування.
— Машина працює дистанційно, за допомогою пульта, оператор постійно знаходиться на відстані від 50 метрів до техніки. Усі інші, хто залучені у розмінуванні, знаходяться на відстані близько 250 метрів, — розповів сапер.
Техніка здатна витримати до 10 кілограмів вибухової речовини з мінімальними ушкодженнями, які, за словами Олександра Федірко, легко виправити. За допомогою МV-10 сапери розміновують орієнтовно 0,5 гектара за один робочий день, що вдвічі менше ніж ручним способом.
— Вдень ручним способом ми можемо опрацювати трохи більше гектара, але це становитиме більшу загрозу для нашого життя, — сказав чоловік.
Сапери ДСНС показали «НикВести» процес розмінування деокупованої території Миколаївської області.
На околицях Снігурівки, що на Миколаївщині, піротехнікам допомагає механізована машина для розмінування МV-10, що прибула з Хорватії в якості міжнародної допомоги.
Техніка не забезпечує повне очищення території, вона підготовлює ґрунт для подальшої роботи саперів, розповідає сапер-оператор Олександр Федірко.
— Після машини ще повинні пройти сапери, тому що вона не забезпечує 100% розмінування, вона лише підготовлює ґрунт до розмінування. Тут є спеціальний інструмент, на якому знаходиться два вали: один з молоточками, інший з лезами. Якщо якийсь вибухонебезпечний предмет не здетонує, то буде подрібнений на маленькі шматочки, — розповідає сапер-оператор Олександр Федірко.
Його задача — керувати машиною для розмінування. Він знаходиться на відстані 50 метрів від техніки та задає їй напрямок руху на спеціальному пульті-керування.
— Машина працює дистанційно, за допомогою пульта, оператор постійно знаходиться на відстані від 50 метрів до техніки. Усі інші, хто залучені у розмінуванні, знаходяться на відстані близько 250 метрів, — розповів сапер.
Техніка здатна витримати до 10 кілограмів вибухової речовини з мінімальними ушкодженнями, які, за словами Олександра Федірко, легко виправити. За допомогою МV-10 сапери розміновують орієнтовно 0,5 гектара за один робочий день, що вдвічі менше ніж ручним способом.
— Вдень ручним способом ми можемо опрацювати трохи більше гектара, але це становитиме більшу загрозу для нашого життя, — сказав чоловік.
Сапери ДСНС показали «НикВести» процес розмінування деокупованої території Миколаївської області.