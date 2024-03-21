Сапери працюють на замінованому полі біля Снігурівки. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

На околицях Снігурівки, що на Миколаївщині, піротехнікам допомагає механізована машина для розмінування МV-10, що прибула з Хорватії в якості міжнародної допомоги.

Техніка не забезпечує повне очищення території, вона підготовлює ґрунт для подальшої роботи саперів, розповідає сапер-оператор Олександр Федірко.

— Після машини ще повинні пройти сапери, тому що вона не забезпечує 100% розмінування, вона лише підготовлює ґрунт до розмінування. Тут є спеціальний інструмент, на якому знаходиться два вали: один з молоточками, інший з лезами. Якщо якийсь вибухонебезпечний предмет не здетонує, то буде подрібнений на маленькі шматочки, — розповідає сапер-оператор Олександр Федірко.

Машина для механізованого розмінування МВ-10. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

Його задача — керувати машиною для розмінування. Він знаходиться на відстані 50 метрів від техніки та задає їй напрямок руху на спеціальному пульті-керування.

— Машина працює дистанційно, за допомогою пульта, оператор постійно знаходиться на відстані від 50 метрів до техніки. Усі інші, хто залучені у розмінуванні, знаходяться на відстані близько 250 метрів, — розповів сапер.

Сапер-оператор машини для розмінування Олександр Федірко. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

Техніка здатна витримати до 10 кілограмів вибухової речовини з мінімальними ушкодженнями, які, за словами Олександра Федірко, легко виправити. За допомогою МV-10 сапери розміновують орієнтовно 0,5 гектара за один робочий день, що вдвічі менше ніж ручним способом.

— Вдень ручним способом ми можемо опрацювати трохи більше гектара, але це становитиме більшу загрозу для нашого життя, — сказав чоловік.

Сапери ДСНС показали «НикВести» процес розмінування деокупованої території Миколаївської області.

Сапери працюють на замінованому полі біля Снігурівки. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»