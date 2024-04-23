Неможливо точно спрогнозувати, скільки років знадобиться для того, щоб розмінувати усі потенційно небезпечні території України. За останніми даними третина країни, а саме 174 тисячі квадратних кілометрів потребують обстеження. Миколаївська та Херсонська області входять до переліку найбільш замінованих регіонів.

Україна — аграрна країна, що володіє третиною усіх чорноземів світу, до повномасштабної війни була лідером на світових ринках. Українське фермерство забезпечувало робочі місця і приносило значну частку податків до місцевих бюджетів. Сьогодні площу замінованих сільськогосподарських угідь оцінюють у 5,6 мільйонів гектарів. Розмінування сільськогосподарських земель життєво важливе для економіки країни.

Внаслідок великої війни більшість фермерів Миколаївської та Херсонської областей втратили свої потужності та залишилися без роботи. Часто критична фінансова ситуація штовхає сільськогосподарських виробників до саморозмінування.

Техніка, яка згоріла внаслідок обстрілу фермерського господарства на Миколаївщині. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

«НикВести» дізналися, як фермери Миколаївщини та Херсонщини розміновують свої поля, та чому їм доводиться займатися саморозмінуванням.

Херсонщина, село Білогірка

Білогірка, що в Херсонській області з 18 березня по листопад 2022 року була під окупацією. І хоча з деокупації Білогірки українськими військовими пройшло півтора року, місцеві жителі дотепер ризикують натрапити тут на ворожу міну чи нерозірваний снаряд.

Олександр Іващенко прожив у Білогірці все своє життя. До повномасштабної війни чоловік займався фермерством, з цього й жив. Зараз Олександр і його родина зводить кінці з кінцями. Поля чоловіка заміновані, займатися справою свого життя Олександр не може, а іншої роботи у селі немає.

Фермер з Білогірки Олександр Іващенко. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

Ми застали Олександра, коли він порався на городі, який обстежив самостійно. Чоловік каже, що жити якось треба, годувати родину, тому доводиться йти на ризик.

— Я город свій обходив 10 днів, витягував уламки: побачив, намітив палкою, обмотав стрічкою, хлопці сапери приїхали й забрали. Іноді на кучу витягував те, що знаходив. А що, треба город садити, — розповідає чоловік.

Олександр Іващенко садить город, який самостійно розмінував. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

З наближенням посівної кампанії фермери Херсонщини та Миколаївщини дедалі частіше йдуть на ризики та обстежують свої землі самостійно, що часто закінчується трагічно. За два роки повномасштабної війни, за даними Міністерства внутрішніх справ, в Україні 610 людей дістали травми внаслідок підриву на мінах, ще 277 — загинули. Серед загиблих від мін — 14 дітей. Найбільше постраждалих саме у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

Крім того, за прогнозами Міністерства економіки України спільно з Київською школою економіки, у найближчі 10 років кількість постраждалих від підриву на вибухонебезпечних предметах в Україні може зрости до 9 тисяч осіб.

Безвихідь штовхнула Олександра так само зважитися на саморозмінування угіддя площею понад 5 гектарів за селом, яке до повномасштабної війни чоловік засіював соняшником та пшеницею.

— Спочатку проходимо пішки, де що знайшли, потім чіпляємо канат 200-300 метрів і смикаємо, потягнули три метри, якщо не підірвалося, то беремо на руки та в посадку відносимо на кучу. Там вже забиваємо палицю, стрічку привʼязуємо і чекаємо, — каже чоловік.

Олександр Іващенко показує своє заміноване поле. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

На питання, чи не страшно йому займатися саморозмінуванням, чи розуміє він усі ризики на які йде, чоловік відповів, що вже звик. Олександр каже, що не має іншого виходу, він займається саморозмінуванням для того, щоб вижити та прогодувати свою родину, відновити будинок, який був зруйнований обстрілами. Олександр вже майже повністю обстежив своє поле, і сподівається, що на осінь зможе засадити його пшеницею.

Олександр Іващенко показує боєприпаси, які збирав у селі та на полі. Фото: Олена Козубовська, «НикВести» Олександр Іващенко показує боєприпаси, які збирав у селі та на полі. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

Миколаївщина, село Благодатне

Село Благодатне Первомайської громади на Миколаївщині з лютого до листопада 2022 року вважалося сірою зоною. Російські військові заходили у населений пункт декілька разів. Сьогодні Благодатне — суцільна руїна, де не залишилось жодного цілого будинку, жодної згадки про мирне життя. На в’їзді у село нас зустрічає банер «Обережно міни».

Банер, що попереджає про мінну небезпеку у селі Благодатне на Миколаївщині. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

Одразу за ним, успішне до повномасштабного вторгнення фермерське господарство, яке сьогодні більше схоже на кладовище сільськогосподарської техніки.

Тут зустрічаємо власника господарства, фермера Михайла Звіришина, який саме їде зі свого поля. Михайло показує своє господарство, в яке вклав 50 років життя.

Фермер з Благодатного Михайло Звіришин. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

— За 50 років праці я це нажив, збудував, і тепер що маю — одні злидні, — каже чоловік.

Разом з синами, які також присвятили своє життя фермерству, чоловік власноруч обстежив майже 400 гектарів своїх земель.

— Я фермер двох хазяйств на 700 гектарів землі. Розміновували ми практично все самі, ходили по полях, знаходили боєприпаси, потім викликали ДСНС. Що могли ми виносили самі на край поля складали. Так само і склад самі розміновували. Тут лежало у нас 250 тонн пшениці, вся згоріла. Залишились ми голі й босі, — розповідає фермер.

Знищена техніка Михайла Звіришина. Фото: Олена Козубовська, «НикВести» Знищена техніка Михайла Звіришина. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

На питання, що штовхає чоловіка та його синів ризикувати своїм життям, він відповідає — податки. Якщо аграрій не має документу, який підтверджує, що його земельна ділянка замінована, він повинен сплачувати мінімальне податкове зобовʼязання на землю. Михайло Звіришин каже, що за понад два роки повномасштабної війни йому не вдалося отримати відповідний документ, тому увесь цей час змушений сплачувати податок.

— А скільки воно буде стояти, буде десятками років стояти. Податки платимо, обробляєш, не обробляєш, а все одно треба платити. Документ, що земля замінована, нам не дають, — розповідає син фермера Михайло Звіришин.

Михайло Звіришин - фермер. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

— Ми зараз залізли в борги з добривом, залізли в борги з насінням, з паливом, і зараз ще податок, ми краще кинемо ту землю, — розповідає Михайло старший.

Чоловік не має коштів, щоб сплачувати податки за землі, що простоюють. Тому разом зі своїми синами змушений розміновувати їх самостійно.

— Ми купили навіть металошукачі. Ми мучилися увесь минулий рік, щоб цього року зайти у поля. Звичайно, було страшно, думаєш чи вернешся з поля, чи не вернешся. Ще за себе не так сильно переживаю, я вже життя прожив, а за дітей страшно, — каже чоловік.

Щоб дізнатися, на які вибухонебезпечні предмети ризикують натрапити Українці внаслідок повномасштабної війни, та як себе поводити у такій ситуації «НикВести» пояснили у матеріалі «Які бувають міни та як діяти, якщо ви знайшли підозрілий предмет?».

«Не можна усі необстежені землі автоматично звільнити від оподаткування»

Заступник начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетилов пояснив, чому держава не може звільнити фермерів, землі яких вважаються потенційно небезпечними, від оподаткування.

— Питання складне, тому що законодавство дозволяє надати пільги по несплаті податку за заміновані землі. Але питання в тому, що не можна усі необстежені землі автоматично звільнити від оподаткування, — каже віцегубернатор.

Заступник начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетилов. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

Така ситуація склалася через те, що в Україні, в тому числі Миколаївській та Херсонській областях спостерігається нестача вибухотехніків ДСНС. Сапери не встигають обстежити усі потенційно небезпечні землі. Саме тому фермери змушені чекати своєї черги, скільки — не відомо. Саме це штовхає аграріїв Миколаївської, Херсонської та інших областей України займатися саморозмінуванням.