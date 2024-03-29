Аграрії Миколаївщини змушені самотужки перевіряти свої земельні ділянки на наявність вибухонебезпечних пристроїв.

Чому фермери ризикують життям «НикВести» розповів аргарій з села Зелений Гай Іван Кирикович.

Чоловік допомагає знайомому з села Тернові Поди розміновувати поле. Аграрій з командою вже обробив тут 60 гектарів землі.

— Нас знайомий попросив, він не справляється зі своїм полями, щоб ми йому допомогли трошки тут розмінувати, попрацювати. Знайшли ми тут камулятивні касети три штуки знайшли, два РПГ і так багато металолому, сміття, — сказав чоловік чоловік.

Фермер з Зеленого Гаю Іван Кирикович. Скриншот з репортажу

Він розповів, що сапери не встигають розмінувати землі, а фермерам потрібно працювати та засівати свої угіддя.

— Рятувальники не встигають обробити всі поля, тому доводиться самотужки ходити, шукати, розмінувати. Перевіряти буде правильно сказати, а не розмінувати. Якщо сапери пройдуть ці поля посеред літа, то вже рік піде нанівець, ми нічого вже не посіємо. Нам треба зараз весною зайти в поле, обробити все, щоб залишитися на плаву в цьому році, — сказав фермер.

Дивіться репортаж «НикВести» «Прихистили 24 кота та 13 собак, яких кинули в окупації. Репортаж з Тернових Под».

Раніше «НикВести» відвідали селища Лупареве та Лимани. При життя населених пунктів в умовах війни та відновлення дивіться у репортажі «Як жити в селі, коли через річку окупанти».

Також «НикВести» побували у деокупованій Максимівці на Миколаївщині та з'ясували, як зруйноване село Максимівка змінилося за рік після окупації.

Мінна небезпека на Миколаївщині

На території Миколаївської області з початку повномасштабної війни вибухотехніки ДСНС знешкодили 22,5 тисячі вибухонебезпечних предметів, 67 них — авіабомби.

Читайте статтю «НикВести» «Потрібні десятиріччя: Як триває процес розмінування Миколаївської області».

Зазначимо, що, у минулому 2023 році на Миколаївщині через детонацію боєприпасів загинуло 17 осіб, у тому числі одна дитина. За підрахунками Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) загалом минулого року було 57 випадків підриву цивільного населення на мінах.

В деокупованій Снігурівській громаді 24 листопада 2022 року зафіксували випадок підриву на мінах. Є загиблий та поранений працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

В одному з сіл Снігурівщини 15 грудня 2022 року чоловік знайшов дві протипіхотні міни, які залишили після себе російські військові. Снаряди здетонували. 26-річний чоловік помер на місці. Згодом, 22 квітня 2022 року в місті Снігурівка, поблизу колишнього заводу мінеральних вод, на протипіхотній міні підірвалися двоє жителів громади.

20 вересня 2023 року у Снігурівці на міні підірвався автомобіль, в якому їхали двоє чоловіків. Один з них загинув на місці, другого чоловіка госпіталізували. Пізніше, 11 жовтня у полі біля міста Снігурівка року на міні підірвався комбайн. Водій отримав поранення внаслідок вибуху та перебуває в лікарні.

Також 1 лютого 2024 року у Миколаївській області біля села Євгенівка на міні підірвалося четверо людей. 5 березня 2024 року у селі Безіменне Снігурівської громади Баштанського району підірвався 38-річний чоловік.

Нагадаємо, що на базі ГУ ДСНС у Миколаївській області 12 березня 2024 року відкрили інтерактивний клас безпеки, де дітей навчатимуть правилам поводження з вибухонебезпечними предметами.

Раніше, у серпні 2023 року миколаївські рятувальники створили мобільний клас з мінної безпеки, який працює у різних населених пунктах області. Його створили, щоб мінімізувати ризики та охопити якомога більше мешканців області, особливо на деокупованих територіях або у населених пунктах, де велись активні бойові дії.

Читайте статтю «НикВести» «Які бувають міни та як діяти, якщо ви знайшли підозрілий предмет? Пояснюємо».