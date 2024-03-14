Сапери ДСНС знешкодили 22,5 тис боєприпасів на Миколаївщині. Фото для ілюстрації

На території Миколаївської області з початку повномасштабної війни вибухотехніки ДСНС знешкодили 22,5 тисячі вибухонебезпечних предметів, 67 них — авіабомби.

Про це «НикВести» розповів пресофіцер головного управління ДСНС України у Миколаївській області Артем Вагін.

З початку російської агресії піритехнічні підрозділи залучалися понад 7200 разів на випадки виявлення вибухонебезпечних предметів. З них 122 випадки — це водні акваторії. Нашим підрозділом розміновано 6870 гектарів території, 657 об'єктів, 160 кілометрів доріг, — сказав спікер.

Пресофіцер головного управління ДСНС України у Миколаївській області Артем Вагін.

За його словами за цей час рятувальникам довелося працювати майже з усіма видами озброєння, які має російська армія.

— На території, як міста, так і області піротехнічними групами були виявлені, ідентифіковані та знешкоджені усі види боєприпасів, що перебувають на зброї наших ворогів. Це і касетні боєпропаси, і артилерійські снаряди, і міни, і гранати, і все, що тільки могло летіти в нашу сторону, — зазначив Артем Вагін.

За його словами, сьогодні часто трапляються випадки, коли по поверненню додому люди знаходять боєприпаси на території своїх домоволодінь.

— Тому що зараз, коли стало більш-менш стабільно і більш-менш тихо на території як нашої області, так і нашого міста, цивільне населення починає потихеньку повертатися до своїх домівок, — сказав спікер.

Прес-офіцер зазначив, що такі випадки сьогодні не поодинокі тому і наголосив на тому, що тільки свідоме ставлення громадян до свого власного життя і здоров'я допоможе уникнути небажаного негативного результату.

— При виявленні будь-якого вибухонебезпечного предмету, що несе загрозу для їхнього здоров'я і життя, тоді не повинно звернутися до служби порятунку або до поліції за телефоном 101 або 102 і повідомити про знахідку, — сказав Артем Вагін.

Нагадаємо, що на базі ГУ ДСНС у Миколаївській області 12 березня відкрили інтерактивний клас безпеки, де дітей навчатимуть правилам поводження з вибухонебезпечними предметами.

Раніше, у серпні 2023 року миколаївські рятувальники створили мобільний клас з мінної безпеки, який працює у різних населених пунктах області. Його створили, щоб мінімізувати ризики та охопити якомога більше мешканців області, особливо на деокупованих територіях або у населених пунктах, де велись активні бойові дії.