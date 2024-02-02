Розмінування: Фото ДСНС

Від початку року групи розмінування виявили та знешкодили 7675 вибухонебезпечних предметів, зокрема у Миколаївській області — 579.

Про це розповів на брифінгу речник Державної спеціальної служби транспорту полковник Віталій Кирилов, повідомляє АрміяInform.

За його словами, перевірено та розміновано на Миколаївщині 138,81 гектарів території. Як відомо, станом на грудень 2023 року у Миколаївській області заміновано 30 відсотків території. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Також Віталій Кирилов зазначив, що понад 174 тисячі квадратних кілометрів України залишаються забрудненими вибухонебезпечними предметами.

«З початку повномасштабного вторгнення вже виявлено, вилучено і знешкоджено 103 067 вибухонебезпечних предметів. Розміновано (перевірено) територію площею 57273.36 гектарів. Окрім того, спеціалістами розміновано та перевірено 818,76 кілометрів автомобільних доріг, 2293,68 кілометрів залізничних колій, 37,1 кілометрів газогонів та 435,87 кілометрів ліній електромереж», — йдеться в повідомленні.

Віталій Кирилов зауважив, що щоденно на деокупованих та інших забруднених ділянках працює понад 200 груп розмінування різного складу, а найбільше вибухонебезпечних предметів виявили у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

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Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.