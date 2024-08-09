Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич звинуватив журналістів в тому, що вони пишуть про скарги мешканців міста на поганий стан дитячих майданчиків у Миколаєві, щоб потім критикувати міську владу щодо доцільності витрати на ці ремонти під час війни. Про це мер Миколаєва сказав своїм підписникам у соціальних мережах під час свого прямого ефіру 1 серпня.

Олександр Сєнкевич озвучив, що бачить велику кількість звернень від мешканців міста в контакт-центрі при Миколаївській міській раді з проханням відремонтувати дитячі майданчики. З цими ж повідомленнями, за його словами, іноді працюють і журналісти, «коли їм нема що робити».

— Дуже велика кількість питань у мене по дитячих майданчиках. В контакт-центрі це майже перше, або кожне друге, третє питання. Миколаївським журналістам, коли нема чого робити, коли немає новин в інтернеті, що вони роблять? Заходять в контакт-центр, беруть новину «Миколаївці звернулись про поганий дитячий майданчик». В той же час, якщо ми будемо закупати ці майданчики, ті ж самі засоби масової інформації напишуть: «Замість того щоб допомагати ЗСУ, вони закупають дитячі майданчики на 2 мільйона», — сказав Олександр Сєнкевич.

При цьому, він закликав мешканців Миколаєва продовжувати повідомляти про поганий стан дитячих майданчиків, щоб комунальне підприємство «Пілот», яке займається їхнім обслуговуванням, формувало відповідний реєстр і поступово вирішувало проблему.

— У нас є комунальне підприємство «Пілот». Насправді ми збираємо інформацію про ваші майданчики, ми це акумулюємо, описуємо, дивимось, які елементи встановити. Якусь частину цих майданчиків ми запланували на наступний рік, якусь цього року. Нещодавно було дуже страшно дивитись на майданчик у парку "Юність", я колись гуляв там зі своєю дитиною, років 12 назад. Зараз цей майданчик у страшному стані. Хочу нагадати, що цей парк був в оренді майже 30 років у приватної контори. Зараз ми його забираємо в комунальну власність і будемо шукати партнерів, які допоможуть привести його до ладу після безладу, який там відбувався. У «Пілота» зараз трохи інші пріоритети, але вони прибирають аварійні елементи на майданчиках, «підлампічують» те, що можна відремонтувати, ну і звичайно складають реєстр. Тому будь-ласка, звертайтеся, - сказав Олександр Сєнкевич.

Варто зазанчачити, що редакція «НикВести» дійсно системно реагує на звернення громадян міста з проханням відремонтувати дитячі майданчики в різних районах Миколаєва. Однак нам не вдалось знайти жодної публікації у нас, або на сайтах наших колег, де саме журналісти звинувачували міську владу у недоцільному використані бюджету на відновлення дитячих майданчиків.

Навпаки саме публікації журналістів допомагали мешканцям міста побачити та відчути реальне реагування місцевих комунальних служб на їхні проблеми.

19 липня 2023 року ми писали про занедбаний, аварійний та небезпечний майданчик у дитячому містечці «Казка». Адміністрація закладу не реагувала належним чином на скарги у контакт-центрі й відповідала мешканців міста, що дитячий майданчик «є цілком безпечним». Лише після матеріалів журналістів даний об'єкт огородили від відвідувачів й оголосили тендер для оновлення майданчику. Жодної критики необхідності підтримки інфраструктури для сімейного та дитячого дозвілля у матеріалі не було.

Відновлення дитячого майданчику у Казці, колаж НикВести

1 травня 2024 ми написали про те, що комунальники відремонтували аварійний дитячий майданчик на «Верхньому БАМі», але у матеріалі не було критичних зауважень щодо недоцільності подібних робіт.

Відновлення аварійного дитячого майданчику на Верхньому БАМі, колаж НикВести

А, наприклад, 11 липня ми написали про те, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» прибрали засмічений дитячий майданчик по вулиці Архітектора Старова, 10 після звернень мешканців в нашу редакцію.

Реакція міських комунальних служб на скарги через журналістів, колаж "НикВести"

Разом з цим, «НикВести» у 2023 та 2024 роках писали про те, який обсяг фінансування передбачений на відповідні роботи по благоустрою. КП «Пілот у 2023 році відремонтував загалом 92 дитячих майданчиків, в тому числі зруйнованих через обстріли. На це комунальники витратили 11,3 мільйона гривень. Цього року за даними на березень на ремонт дитячих майданчиків заплановано витратити 8,1 мільйон гривень.

Але фіксація відповідних видатків та фінансових планів - це об'єктивна інформація й журналісти відповідно до Редакційної політики «НикВести» жодним чином не висловлювали у новинних матеріалах критичних суб'єктивних поглядів щодо доцільності або недоцільності підтримки у належному стані дитячих майданчиків, у чому їх звинуватив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

При цьому, якщо проаналізувати частину коментарів під новинами, які стосуються виділення коштів на дитячі майданчики, деякі користувачі месенджерів дійсно критикують владу міста за виділення коштів на будь що, окрім потреб ЗСУ. Наприклад, під публікацією відповідної новини у Telegram вони пишуть: «На гарну площадку і шахеду приємно впасти»; «Надайте військовим снаряди, дрони, пікапи»; «У нас в країні війна, який ремонт майданчиків? Всі кошти відправляти для військових для придбання зброї та техніки для Перемоги». Подібні тенденційні коментарі, зокрема від анонімних користувачів, можна зустріти й до будь-яких інших публікацій, де бюджетні кошти витрачаються на щось, окрім потреб армії.

Комнтарі миколаївців під постом НикВести у Telegram. Скриншот Комнтарі миколаївців під постом НикВести у Telegram. Скриншот

Чому міський голова Миколаєва вважає, що журналісти відслідковують проблемні дитячі майданчики, щоб критикувати потім їх відновлення, й хто його про таке проінформував, він не повідомив.

Нагадаємо, раніше Департамент ЖКГ Миколаєва попросив «НикВести» не створювати «напругу в суспільстві» критичними новинами про хід відбудови.