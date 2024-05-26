Міністр оборони країни Пол Йонсон. Фото з відкритих джерел

Уряд Швеції підтримує ідею дозволити Україні бити по військових цілях, що знаходяться на території Росії.

Таку позицію озвучив міністр оборони країни Пол Йонсон у відповідь на запит видання Hallandsposten.

У своїй заяві політик зазначив, що Швеція, зокрема, підтримує міжнародне право та право України на самозахист.

«А згідно з міжнародним правом, Україна має право захищатися шляхом військових дій, спрямованих на територію противника, за умови, що військові дії відповідають законам війни», — йдеться у відповіді.

При цьому Пол Йонсон не вказав, чи йдеться про удари зброєю лише українського виробництва, чи тою, що постачають союзники.

Журналісти також зазначають, що кордони оборони України «мають бути визначені міжнародним правом, а не самообмеженнями союзників Києва». Тому уряд Швеції повинен працювати над тим, щоб переконати в цьому інших партнерів.

Нагадаємо, раніше голова комітету у закордонних справах французького парламенту Жан-Луї Бурланже закликав зняти заборону на здійснення Україною ударів по території Росії французькою зброєю.