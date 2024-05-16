Ілюстративне фото: британська самохідна артилерійська установка AS-90. Фото з сайту АрміяInform.

Міністерство оборони України за минулий тиждень допустило до експлуатації у війську ще 18 зразків озброєння та військової техніки.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

«За минулий тиждень Міністерство оборони допустило до експлуатації у війську ще 18 зразків озброєння та військової техніки. Окрім того, пройшли кодифікацію, тобто введені у військову експлуатацію, ще 24 ОВТ (озброєння та військової техніки)», — йдеться в повідомленні.

За перші три місяці 2024 року Міністерство оборони допустило до експлуатації у війську понад 80 зразків озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва.

Міністерство оборони станом на квітень 2024 року має чинних контрактів на закупівлю озброєння та військової техніки на суму 582,2 мільярда гривень, майже 50% з них укладені з українськими виробниками.

Нагадаємо, уряд Латвії схвалив надання Україні нового пакету озброєння та безпілотників.