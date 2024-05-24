У Києві відкрили новий пішохідний міст-хвилю / Фото опублікував Віталій Кличко

У Києві відкрили унікальний, з інженерного погляду, міст-хвилю, який об'єднує Оболонську набережну та Оболонський острів.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

«Уже можна йти гуляти новою, великою рекреаційною зоною столиці — на острів Оболонський. Обʼєднує острів з набережною Оболоні та парком «Наталка» дуже гарний, унікальний з інженерної точки зору, пішохідний міст», — написав він у Telegram.

За словами мера, будівництво мосту відбувалося коштом українських та іноземних меценатів.

Зазначається, що конструкції були виготовлені ще на підприємстві «Азовсталь». Їх встигли привезти до Києва за кілька тижнів до початку повномасштабної війни у 2022 році.

Основна конструкція мосту оснащена підсвіткою, але поки що в умовах відключень світла її не вмикатимуть — лише LED-освітлення перил мосту.

Будівництво обʼєкту розпочалось у 2021 році, але на початку повномасштабної війни призупинили. Роботи відновили навесні минулого року. Тоді ж розпочали облаштування рекреаційної зони відпочинку.

У Києві відкрили новий пішохідний міст-хвилю / Фото опублікував Віталій Кличко

У Києві відкрили новий пішохідний міст-хвилю / Фото опублікував Віталій Кличко

У Києві відкрили новий пішохідний міст-хвилю / Фото опублікував Віталій Кличко

У Києві відкрили новий пішохідний міст-хвилю / Фото опублікував Віталій Кличко

У Києві відкрили новий пішохідний міст-хвилю / Фото опублікував Віталій Кличко

Нагадаємо, що Верховна рада ратифікувала угоду між урядами України та Молдови про будівництво автодорожнього прикордонного мостового переходу через річку Дністер в районі населених пунктів Ямпіль — Косеуць.