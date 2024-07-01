Шкільні підручники у кабінетах школи, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Станом на кінець червня у Миколаєві відбувається відтік контингенту учнів. З початку повномасштабної війни учнівський контингент зменшився на 13,8% – до 6380 осіб.

Про це йдеться у статті «НикВести» «Спроба друга. Чи вдасться цьогоріч відкрити школи Миколаєва офлайн?».

— Багато сімей переїжджають у ті міста, де працюють школи. Ми боїмося того, що наші заклади будуть пустими, і ми тоді змушені будемо приймати рішення по ліквідації закладів освіти, – сказав заступник міського голови Анатолій Петров.

Через це, припускає він, є ризик закриття більшої кількості шкіл за ту, яка очікується після завершення процесу реорганізації навчальних закладів міста.

— На сьогоднішній день в нас контингенту приблизно на 40-42 школи, а в нас їх по факту 68. Майбутнє може диктувати нам інші умови й інші рішення. Це залежатиме від контингенту учнів, наповнюваності шкіл. Якщо, наприклад, було по 3-4 паралелі, то це, наприклад, в одному класі була відповідна кількість годин. Зрозуміло, що педагогічних працівників було одна кількість, а зараз їх може бути менше. Це теж проблема. І відповіді зараз ніхто не дасть, адже поки ми не бачимо повного контингенту учнів. Тільки після цього ми затвердимо навчальні плани і поставимо крапку, а це 25 серпня, — пояснив Анатолій Петров.

Водночас, додав заступник міського голови, цього року набір учнів до перших класів триває важче.

— Набір йде, але сказати, що він такий, як попередні роки, то ні. Він дійсно менший. І його результат ми теж побачимо на 15 серпня. Хтось повернеться, якщо ми відкриємося. Тобто зараз просто йде набір. Він не такий, як до війни. Дітей дійсно менше. Тобто, якщо ми набирали по 4 перші класи, то зараз може бути по 2. Теж сказати конкретно зараз не можна. Це вже за підсумками будемо знати, — додав він.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, чому школи Миколаєва досі працюють онлайн: заклади освіти — цілі для російської армії, оскільки на початку повномасштабної війни у них, як правило, розміщувалися військові.

Варто зазначити, що раніше у відповідь на інформаційний запит «НикВести» щодо критеріїв, яким мають відповідати заклади освіти Миколаєва для відновлення очної роботи у 2023-2024 навчальному році, управління освіти міста повідомило: школи працюватимуть відповідно до рекомендацій ДСНС та Санітарного регламенту, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Перший — наявність укриття, і другий — питна вода у школі.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Загалом цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком, кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб.

Литва планує побудувати у Миколаївській області школу-укриття до кінця 2024 року. Подібні підземні заклади мають зʼявитись ще у 5 регіонах України.

Станом на лютий 2024 року укриття облаштували у 31% шкіл Миколаєва. Це 21 заклад загальної середньої освіти: 10 ліцеїв та 11 гімназій.

Де на Миколаївщині є очна освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.