Російська школа / Фото опублікувано «Astra»

Влада Іркутської області РФ відмовилася виділити кошти на капітальні ремонти шкіл, направивши їх на допомогу сімʼям окупантів, які воюють проти України.

Про це повідомляє російське опозиційне видання «Astra» із посиланням на депутата «Єдиної Росії» Едуарда Дьоміна.

Депутат від путінської партії пояснив це тим, що «допомога учасникам СВО і заробітна плата, за всієї проблематичності з капітальним ремонтом, пріоритетніша».

Зазначається, що капітальний ремонт школи перенесли на 2025 рік.

Нагадаємо, що Росія витрачає близько 300 мільйонів доларів на день на війну з Україною. А російський бюджет витратив за січень-червень 2023-го більше, ніж планував витратити за весь 2023 рік.