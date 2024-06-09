У Міноборони розказали скільки жінок служать у ЗСУ / Фото: Борис Корпусенко

19 тисяч із 67 тисячі жінок у складі ЗСУ — цивільні співробітниці, інші є військовослужбовицями. Війна дала величезний поштовх до збільшення кількості жінок у лавах Збройних сил.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Вона зазначила, що цей процес розпочався ще у 2014 році, а у 2018 році у звʼязку зі змінами у законодавстві жінки отримали право обіймати будь-які посади в армії. Водночас існують проблеми із просуванням жінок по службі.

— В Україні одинадцятий рік триває запекла війна з Росією, яка на нас напала. З лютого 2022 року триває повномасштабна війна. Процес вручення повісток — це не автоматичний квиток на війну, а насамперед актуалізація даних громадян України. Так, слідом за повісткою можливий призов військовозобовʼязаної людини на військову службу. Це нормальний процес у країні, що воює. Не варто забувати, що обовʼязком кожного українця є захищати свою країну. Бо якщо сьогодні ти втікаєш від війни — завтра вона може прийти до тебе», — сказала Наталія Калмикова.

Як повідомлялось раніше, за перший тиждень роботи рекрутингового центру української армії в Миколаєві туди звернулись 12 жінок та 40 чоловіків.