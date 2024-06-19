Головне управління розвідки Міноборони України ідентифікувало російських військових, які розстріляли чотирьох українських військовополонених поблизу Роботиного (Запорізька область) у другій половині травня 2024 року.
Про це повідомляє ГУР МО.
— Епізод страти зафіксовано на відео: четверо українських військових з піднятими руками без зброї здаються в полон, росіяни змушують їх лягти долілиць та впритул розстрілюють, – повідомляють у розвідці.
Зазначається, що окупанти, які здійснили воєнний злочин, входили до складу штурмової групи 70-го мотострілецького полку (в/ч 71718) 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії південного округу ЗС РФ.
На момент страти українських військовополонених під Роботиним 70 мотострілецьким полком командував підполковник Абаєв Юрій Маірбєкович на позивний «Буйвол».
До воєнного злочину також причетні військовослужбовці 70-го мотострілецького полку російської окупаційної армії:
Вказані російські окупанти, за словами розвідників, також можуть бути причетні до вбивства ще кількох українських військовополонених пізніше у травні 2024 року. Про це свідчать отримані радіоперехоплення розмови окупантів із 70-го полку РФ, під час якої один із російських командирів штурмової роти віддає наказ своїм підлеглим розстріляти українських військових.
Нагадаємо, що у Донецькій області російські командири дали наказ вбити українських військових замість взяття у полон. Одному з них військовослужбовці відрізали голову.
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Головне управління розвідки Міноборони України ідентифікувало російських військових, які розстріляли чотирьох українських військовополонених поблизу Роботиного (Запорізька область) у другій половині травня 2024 року.
Про це повідомляє ГУР МО.
— Епізод страти зафіксовано на відео: четверо українських військових з піднятими руками без зброї здаються в полон, росіяни змушують їх лягти долілиць та впритул розстрілюють, – повідомляють у розвідці.
Зазначається, що окупанти, які здійснили воєнний злочин, входили до складу штурмової групи 70-го мотострілецького полку (в/ч 71718) 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії південного округу ЗС РФ.
На момент страти українських військовополонених під Роботиним 70 мотострілецьким полком командував підполковник Абаєв Юрій Маірбєкович на позивний «Буйвол».
До воєнного злочину також причетні військовослужбовці 70-го мотострілецького полку російської окупаційної армії:
Вказані російські окупанти, за словами розвідників, також можуть бути причетні до вбивства ще кількох українських військовополонених пізніше у травні 2024 року. Про це свідчать отримані радіоперехоплення розмови окупантів із 70-го полку РФ, під час якої один із російських командирів штурмової роти віддає наказ своїм підлеглим розстріляти українських військових.
Нагадаємо, що у Донецькій області російські командири дали наказ вбити українських військових замість взяття у полон. Одному з них військовослужбовці відрізали голову.