Окупанти, що розстріляли українських військовополонених. Фото: ГУР

Головне управління розвідки Міноборони України ідентифікувало російських військових, які розстріляли чотирьох українських військовополонених поблизу Роботиного (Запорізька область) у другій половині травня 2024 року.

Про це повідомляє ГУР МО.

— Епізод страти зафіксовано на відео: четверо українських військових з піднятими руками без зброї здаються в полон, росіяни змушують їх лягти долілиць та впритул розстрілюють, – повідомляють у розвідці.

Зазначається, що окупанти, які здійснили воєнний злочин, входили до складу штурмової групи 70-го мотострілецького полку (в/ч 71718) 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії південного округу ЗС РФ.

На момент страти українських військовополонених під Роботиним 70 мотострілецьким полком командував підполковник Абаєв Юрій Маірбєкович на позивний «Буйвол».

До воєнного злочину також причетні військовослужбовці 70-го мотострілецького полку російської окупаційної армії:

капітан Нагорний Дмітрій Олегович, 21.11.1995 р.н. - командир 2-го батальйону;

старший лейтенант Абуталімов Темірлан Умарович, 02.05.1997 р.н. - командир 1-ї штурмової роти;

лейтенант Бєков Заур Сергійович, 16.07.1997 р.н. - командир 3-ї штурмової роти;

старший лейтенант Імагазалієв Юсуп Пайзулаєвич (рос. Імагазалиев Юсуп, 18.07.1999 р.н. - командир 6-ї штурмової роти.

Вказані російські окупанти, за словами розвідників, також можуть бути причетні до вбивства ще кількох українських військовополонених пізніше у травні 2024 року. Про це свідчать отримані радіоперехоплення розмови окупантів із 70-го полку РФ, під час якої один із російських командирів штурмової роти віддає наказ своїм підлеглим розстріляти українських військових.

Нагадаємо, що у Донецькій області російські командири дали наказ вбити українських військових замість взяття у полон. Одному з них військовослужбовці відрізали голову.