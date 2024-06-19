Відрізана голова на капоті машини. Фото: Офіс Генпрокурора.

В Донецькій області російські командири дали наказ вбити українських військових замість взяття у полон. Одному з них військовослужбовці відрізали голову.

Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

«Ми отримали інформацію, що російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю — шляхом обезголовлення. Факт обезголовлення українського захисника зафіксовано на Донеччині», — написав Андрій Костін.

Він додав, що наказ віддали на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ.

«Воєнні злочини, які чинить агресор — не поодинокі інциденти, а спланована стратегія російського режиму», — наголосив генпрокурор.

Про воєнний злочин дізнались під час проведення аеророзвідки на одній з бойових позицій в Донецькій області.

«Українські військові виявили пошкоджений броньований автомобіль Сил оборони України. На ньому знаходилася відрізана голова українського захисника», — йдеться у дописі генпрокуратури у Telegram.

За цим фактом розпочали досудове розслідування — його здійснює ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури. Стаття — порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (частиною 2 статті 438 КК України).

Слідчі перевіряють причетність конкретних військовослужбовців РФ до вчинення цього злочину.

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