Евакуація дітей / Ілюстративне фото

Україна повернула на підконтрольну Україні територію трьох братів та сестру, які після повномасштабного вторгнення Росії опинилися в окупації.

Про це 17 травня повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«З тимчасової окупованої громади Херсонщини евакуювали чотирьох дітей. Це троє рідних братів і сестричка. Малечі — від двох до дванадцяти років», — написав він.

За словами очільника Херсонської ОВА, наразі діти у безпеці на підконтрольній Україні території. З ними працюють медики та психологи. Також Прокудін подякував Save Ukraine за роботу. Каже, з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 88 дітей із Херсонської області.

Нагадаємо, що станом на грудень 2023 року, приблизно 4 тисячі прийомних дітей опинилися на тимчасово окупованій території або були депортовані на територію РФ.

Раніше повідомлялось, Парламент Молдови розгляне резолюцію про засудження незаконної депортації українських дітей Росією та необхідність їхнього якнайскорішого повернення додому.

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, у якій закликала європейський політикум докласти всіх зусиль для повернення депортованих у Росію українських дітей, а також допомагати всім дітям, які є жертвами цієї війни.

Віцепрезидент Європейського парламенту Роберт Зіле заявив, що русифікація, яка відбувалась за радянських часів, була не настільки жахливою, як та, яку здійснюють нині російський і білоруський режими, примусово забираючи дітей з українських родин і знищуючи їхнє коріння.