Роберт Зіле. Фото: Facebook/Roberts Zile

Русифікація, яка відбувалась за радянських часів, була не настільки жахливою, як та, яку здійснюють нині російський і білоруський режими, примусово забираючи дітей з українських родин і знищуючи їхнє коріння.

Про це заявив віцепрезидент Європейського парламенту Роберт Зіле під час виступу на міжнародній конференції «Війна Росії проти дітей» у Ризі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Роберт Зіле зазначив, що план Путіна полягає в тому, щоб люди, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, стали російськими громадянами, у тому числі ментально.

«За радянських часів також відбувалась русифікація, але не настільки жахлива, як зараз, коли дітей забирають з родин. Ті, хто втілює цей план (Путіна, — прим.) мають на меті захопити розум молодих поколінь. Але якщо родина живе разом, його складніше реалізувати, бо навіть після розмов на кухні, як ми це робили в Латвії під час радянської окупації, щойно випала нагода, ми відразу повернули свою незалежність. Тому ці режими (Росії і Білорусі, — прим.) вирішили зробити якнайбільше, щоб знищити коріння та спогади (викрадених, — прим.) дітей про Україну», — сказав віцепрезидент Європейського парламенту.

За його словами, видача Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт президента Росії Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової відкриває для Європарламенту нові можливості для політичного тиску.

Він також нагадав, що Європарламент виділив 120 мільйонів євро на підтримку дітей, відділених від їхніх родин та вивезених з України.

— Я думаю, що наступний Європарламент продовжить цю підтримку, — спрогнозував Роберт Зіле.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, у якій закликала європейський політикум докласти всіх зусиль для повернення депортованих у Росію українських дітей, а також допомагати всім дітям, які є жертвами цієї війни.