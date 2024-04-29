Парламент Молдови розгляне резолюцію щодо незаконної депортації українських дітей / Фото: AP

Парламент Молдови розгляне резолюцію про засудження незаконної депортації українських дітей Росією та необхідність їхнього якнайскорішого повернення додому.

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

Як зазначається, про це було домовлено під час робочої зустрічі із головою Парламенту Молдови Ігорем Гросу.

«Ми обовʼязково зробимо це — підготуємо та розглянемо таку резолюцію на захист українських дітей», — зазначив Ігор Гросу.

Олена Кондратюк подякувала Молдові за приєднання до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

«Ми просимо Молдову активно продовжувати цю діяльність», — сказала Олена Кондратюк.

Своєю чергою Ігор Гросу наголосив, що на всіх міжнародних зустрічах просить допомогти Україні, бо це також і допомога Молдові.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, у якій закликала європейський політикум докласти всіх зусиль для повернення депортованих у Росію українських дітей, а також допомагати всім дітям, які є жертвами цієї війни.

Віцепрезидент Європейського парламенту Роберт Зіле заявив, що русифікація, яка відбувалась за радянських часів, була не настільки жахливою, як та, яку здійснюють нині російський і білоруський режими, примусово забираючи дітей з українських родин і знищуючи їхнє коріння.