Парламентська асамблея Ради Європи. Фото: PACE

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, у якій закликала європейський політикум докласти всіх зусиль для повернення депортованих у Росію українських дітей, а також допомагати всім дітям, які є жертвами цієї війни.

За відповідну резолюцію «Становище дітей в Україні» проголосували на ранковому пленарному засіданні ПАРЄ у Страсбурзі 85 парламентаріїв, передає кореспондент Укрінформу.

У термінових дебатах перед ухваленням документа взяла участь перша леді України Олена Зеленська.

— Понад 19 тисяч дітей в російському полоні. Повернути вдалося лише понад три сотні. Такими темпами нам знадобиться більш ніж 50 років, щоб звільнити їх. У нас немає стільки часу. Навіть рік для дитини це вже багато, — наголосила Олена Зеленська.

За її словами, історії визволення підтверджують, що врятувати вдається декого із тих, хто старше, «молодших безпорадних знайти та повернути значно важче».

ПАРЄ у резолюції закликала «держави-члени, держави-спостерігачі та держави, парламенти яких мають статус спостерігача або партнера по демократії при Асамблеї, а також все міжнародне співтовариство, ухвалити на рівні національних парламентів заяви або резолюції, що засуджують воєнні злочини проти дітей, та визнати депортації, насильницькі переміщення та невиправдані затримки з репатріацією українських дітей, що відбулися під час війни, злочинами».

ПАРЄ також пропонує створити посаду спеціального доповідача з питань становища та повернення українських дітей, депортованих і примусово переміщених Російською Федерацією, Білоруссю, при Раді міністрів та закликає Асамблею задіяти весь досвід парламентської дипломатії для допомоги українським дітям у співпраці з українською владою.

На сьогодні в Україні діє платформа «Діти війни», створена урядом України, на якій зібрано інформацію про понад 19 тисяч 546 дітей, які були депортовані або примусово переміщені з різних місць, і лише 388 з них вдалось повернулися додому.

Нагадаємо, нещодавно росіяни незаконно відправили літаком російського Міноборони 17 дітей із захворюваннями нервової системи та опорно-рухового апарату до підмосковного реабілітаційного центру «Огоньок».