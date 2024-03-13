На Черкащині арештували майно, яке належить особам, пов’язаним із фінансуванням російської збройної агресії проти України.

Йдеться про чотири повітряні судна Мі-2 (МіІ-2) та 2 літаки АН-2 (Antonov-2), повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, у лютому 2024 року повідомили про підозру девʼятьом українським підприємцям, зареєстрованим у Криму. Вони займаються рекреаційним та агропромисловим підприємництвом.

Арештуване майно кримських підприємців за підозрою у співпраці з РФ / Фото: Черкаська обласна прокуратура Арештуване майно кримських підприємців за підозрою у співпраці з РФ / Фото: Черкаська обласна прокуратура Арештуване майно кримських підприємців за підозрою у співпраці з РФ / Фото: Черкаська обласна прокуратура

Правоохоронці зазначають, що у власності товариства з обмеженою відповідальністю, де підозрювані є засновниками та кінцевими бенефіціарами, перебуває ряд об’єктів рухомого майна.

З метою блокування рухомих активів та запобігання їх перереєстрації на підставних осіб для уникнення подальшої конфіскації майна на гелікоптери та літаки, що належать товариству наклали арешт. Також арештували майно та корпоративні права підприємців на понад 35 мільйонів гривень.

Підприємці підозрюються у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України за частиною 3 статті 110-2 КК України.

За даними правоохоронців, після окупації півострова вони переоформили підприємства відповідно до вимог законодавства РФ. Наразі вони провадять свою господарську діяльність з Росією і сплачують податки.

Арештуване майно кримських підприємців за підозрою у співпраці з РФ / Фото: Черкаська обласна прокуратура Арештуване майно кримських підприємців за підозрою у співпраці з РФ / Фото: Черкаська обласна прокуратура

Нагадаємо, у Києві затримали керівників інтернет-провайдера, який забезпечував зв’язком бойовиків Донеччини, а також допомагав Росії впроваджувати цензуру на окупованих територіях та шпигувати за її жителями.