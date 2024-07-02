Відключення клектроенергії. Ілюстративне фото.

У вівторок, 2 червня, обленерго вимикатимуть всі три черги погодинних відключень до 10:00 години і з 13:00 та до кінця доби. З 10:00 до 13:00 обсяг обмежень зменшать до двох черг.

Про це повідомили в Укренерго.

Вказується, що протягом доби імпортували в країну електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови.

«Нагадуємо, головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів ворога по українській енергосистемі. Для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів», – додали в Укренерго.

Нагадаємо, що на Миколаївщині 2 липня протягом доби заплановано відключення черг графіку погодинних відключень (ГПВ).