Російський винищувач Су-57 / Фото: Anna Zvereva, Wikimedia

Головне управління розвідки має інформацію про те, що на території аеродрому «Ахтубінськ» в Астраханській області РФ могло бути уражено одразу два багатоцільових винищувачі Су-57.

Про це 9 червня повідомив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

— Є дані, які продовжують уточнюватися. Є попередня інформація про те, що уражених літаків Су-57 могло бути два. Також є інформація про безповоротні втрати та поранених серед особового складу окупантів, — сказав він.

Раніше в Головному управлінні розвідки заявили, що на території аеродрому «Ахтубінськ» в Астраханській області РФ, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, 8 червня уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57.

За даними ГУР, Су-57 ― найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. На озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці таких літаків.