Обміліле Каховське водосховище. Фото: Укрінформ

Уряд заборонив користуватися землями Каховського водосховища та передавати їх у власність.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабміну 12 березня, повідомив представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

Заборона діятиме протягом воєнного стану та п’яти років після його припинення. Зазначається, що її ввели з метою запобігання нецільовому використанню земель, які займало Каховське водосховище, та створення умов для його подальшого відновлення.

Зокрема забороняється передавати землі у власність або користування та змінювати їх цільове призначення.

Нагадаємо, після обміління Каховського водосховища внаслідок підриву росіянами греблі Каховської ГЕС з’явилась загроза опустелювання півдня України, що матиме вплив на глобальну продовольчу систему.