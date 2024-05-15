Михайло Федоров / Фото з відкритих джерел

Внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено 25% фіксованих мереж, знищено або пошкоджено 4,3 тисячі базових станцій мобільного зв’язку.

Про це віцепремʼєр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив під час презентації плану розвитку електронних комунікацій до 2030 року, передає Інтерфакс-Україна.

«На сьогодні 25% фіксованих мереж пошкоджено — це факт. Знищено або пошкоджено понад 4 тисячі станцій мобільного зв’язку», — сказав Михайло Федоров.

Також зазначається, що серед ризик-факторів, що впливають на телекомунікаційну галузь в Україні, він виділив кібератаки і навантаження на операторів через необхідність обслуговувати великий трафік роумінгу для майже чотирьох мільйонів українських біженців.

Нагадаємо, в Україні створили рацію Himera, яку не глушать російські засоби радіоелектронної боротьби.