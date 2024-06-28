Українська енергосистема. Фото з відкритих джерел.

Через підвищення температури повітря 28 червня очікується збільшення споживання електроенергії на 2,5% порівняно із попереднім днем. Щоб уникнути збільшення відключень застосовується аварійна допомога.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

«Сьогодні, 28 червня, обленерго застосовують планові графіки обмежень протягом всієї доби. За прогнозом, через спеку споживання вдень та увечері передбачається на 2,5% вище, ніж в аналогічні години 27 червня», — сказано в повідомленні.

Відомо, що з 27 червня для часткового покриття дефіциту застосовується аварійна допомога з енергосистем Польщі, Словаччини та Румунії. В прес-службі пояснили, що це дозволяє уникнути збільшення обсягу обмежень споживання для споживачів. Імпорт електроенергії 28 червня запланований протягом доби загальним обсягом 31 390 МВт-год.

Нагадаємо, що раніше заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив, що Україна не продає електроенергію за кордон, натомість держава працює над забезпечення стабільного електроживлення українських споживачів.