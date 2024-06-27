Українська енергетика. Фото з відкритих джерел.

Заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив, що Україна не продає електроенергію за кордон, натомість держава працює над забезпечення стабільного електроживлення українських споживачів.

Про це Микола Колісник заявив в ефірі Радіо Свобода.

Інформацію про такий продаж міністр назвав фейком.

«Підкреслюю: ні, експорту не відбувається на комерційній основі. Це є насправді навмисні фейки, які розповсюджується як ІПСО. Ми на сьогодні чітко зорієнтовані на збалансування внутрішніх потреб енергетичної системи для того, щоб забезпечити стабільне електроживлення і електропостачання для власних потреб», – сказав Микола Колісник.

За його словами, енергетики максимально вживають заходів, щоб зменшити кількість годин обмежень електропостачання, але ці графіки виходять із ситуації, яка є станом на конкретний момент, а впливати на роботу системи можуть обстріли і кардинальна зміна погодних умов.

Раніше повідомлялось, що ситуація з електропостачанням споживачів покращиться в серпні цього року, що повʼязано з завершенням планово-запобіжних ремонтів кількох енергоблоків АЕС.