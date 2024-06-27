Заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив, що Україна не продає електроенергію за кордон, натомість держава працює над забезпечення стабільного електроживлення українських споживачів.
Про це Микола Колісник заявив в ефірі Радіо Свобода.
Інформацію про такий продаж міністр назвав фейком.
«Підкреслюю: ні, експорту не відбувається на комерційній основі. Це є насправді навмисні фейки, які розповсюджується як ІПСО. Ми на сьогодні чітко зорієнтовані на збалансування внутрішніх потреб енергетичної системи для того, щоб забезпечити стабільне електроживлення і електропостачання для власних потреб», – сказав Микола Колісник.
За його словами, енергетики максимально вживають заходів, щоб зменшити кількість годин обмежень електропостачання, але ці графіки виходять із ситуації, яка є станом на конкретний момент, а впливати на роботу системи можуть обстріли і кардинальна зміна погодних умов.
Раніше повідомлялось, що ситуація з електропостачанням споживачів покращиться в серпні цього року, що повʼязано з завершенням планово-запобіжних ремонтів кількох енергоблоків АЕС.
Заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив, що Україна не продає електроенергію за кордон, натомість держава працює над забезпечення стабільного електроживлення українських споживачів.
Про це Микола Колісник заявив в ефірі Радіо Свобода.
Інформацію про такий продаж міністр назвав фейком.
«Підкреслюю: ні, експорту не відбувається на комерційній основі. Це є насправді навмисні фейки, які розповсюджується як ІПСО. Ми на сьогодні чітко зорієнтовані на збалансування внутрішніх потреб енергетичної системи для того, щоб забезпечити стабільне електроживлення і електропостачання для власних потреб», – сказав Микола Колісник.
За його словами, енергетики максимально вживають заходів, щоб зменшити кількість годин обмежень електропостачання, але ці графіки виходять із ситуації, яка є станом на конкретний момент, а впливати на роботу системи можуть обстріли і кардинальна зміна погодних умов.
Раніше повідомлялось, що ситуація з електропостачанням споживачів покращиться в серпні цього року, що повʼязано з завершенням планово-запобіжних ремонтів кількох енергоблоків АЕС.