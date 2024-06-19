У Держенергонагляді заявили, що ситуація з електропостачанням покращиться в серпні / Ілюстративне фото

Ситуація з електропостачанням споживачів покращиться в серпні цього року, що повʼязано насамперед із завершенням планово-запобіжних ремонтів (ПЗР) на низці енергоблоків АЕС

Про це повідомила Державна інспекція з енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) з посиланням на її голову Руслана Слободяна 19 червня.

— Полегшення очікуємо у серпні, враховуючи завершення ремонтних робіт на деяких атомних енергоблоках та зменшення кількості об’єктів з гарантованим електропостачанням, — сказав він в ефірі «Суспільного».

За словами Руслана Слободяна, атомна генерація є базисом, що забезпечує понад 50% потреб споживачів навіть після окупації Запорізької АЕС. Наразі тривають ремонтні роботи та розвиток децентралізованої генерації, щоб додати потужності в енергосистему та покрити дефіцит.

— Енергетики роблять усе можливе, щоб якомога швидше виконати роботи. Водночас у найближчі півтора місяця очікується дещо складна ситуація з постачанням електроенергії, — зазначив голова інспекції.

У свою чергу голова АТ «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін заявив в інтервʼю пресслужбі компанії, що наразі атомники ставлять перед собою за мету максимально скоротити терміни виконання ремонтів на атомних енергоблоках АЕС.

За його словами, ПЗР, який повʼязаний насамперед із перезавантаженням свіжого ядерного пального, може тривати на одному атомному енергоблоці від 36 до 58 діб, якщо ремонти не передбачають додаткових робіт із реконструкції обладнання.

— Наразі ми максимально скорочуємо додаткові роботи, щоб вкластися в ті терміни, які мінімально можливі на сьогодні для перевантаження пального і ремонту всього обладнання для забезпечення якості роботи впродовж наступних 300 діб після підключення енергоблока до мережі, — зазначив Петро Котін.

Нагадаємо, у енергетичній компані DTEK заявили, якщо Росія продовжить атакувати українські електростанції, то в найгіршому випадку, коли настане зима українці можуть проводити до 20 години на день без електрики та опалення.