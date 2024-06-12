Якщо Росія продовжить атакувати українські електростанції, то в найгіршому випадку, коли настане зима українці можуть проводити до 20 години на день без електрики та опалення.

Про це повідомляє BBC з посиланням на енергетичну компанію DTEK.

Зазначається, що частина проблеми полягає в тому, що українські теплові та гідроелектростанції важко та дорого ремонтувати.

«Деяким знадобиться роки на ремонт, а інші, можливо, ніколи не повернуться в онлайн», — зазначили в Укренерго.

Нагадаємо, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в коментарі «НикВести» розказав, що за новою моделлю «Укренерго» по розподілу електроенергії між областями регіони будуть знеструмлені по чергам, а не по лімітам. Однак уникнути тривалих відключень Миколаївська область не може, адже знаходиться в одній енергетичній системі.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.