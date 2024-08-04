Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік, фото «НикВести

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що велика кількість боргів за житлово-комунальні послуги в регіоні пов'язана з впливом війни на фінансове та психологічне становище людей.

Таку думку він висловив в ефірі телемарафону «Єдині новини», коментуючи інформацію про понад 29 тисяч проваджень про стягнення боргів за житлово-комунальні послуги в Миколаївській області, пишуть «НикВести».

— Ми скорочуємо цю несплату. В минулому році ми точно її скоротили. Питання в тому, що люди живуть зараз у стані війни. Тобто ризики є і ніхто не впевнений в завтрашньому дні. Тому витрачати гроші – це останнє, що люди роблять. Гроші можна витратити завжди. На мою думку всі сплатять тоді, коли буде останній день, остання хвилина чи вже не можна буде тягнути і треба буде оплатити, бо відріжуть тепло, – вважає Віталій Кім.

Він також закликав жителів області сплатити борги за житлово-комунальні послуги.

— Тому я до цього ставлюся трохи філософськи, хоча закликає всіх платити. Багато людей з нас, які за кордоном, вони сплачують комуналку тут, допомагаючи тим самим місцевим бюджетам, – додав він.

Що з боргами у Миколаєві?

Станом на січень 2024 року жителі Миколаєва заборгували вже понад 241 мільйон гривень за послуги з водопостачання та водовідведення. Серед регіонів України миколаївці стали одними з найбільших боржників за послуги водопостачання.

У соцмережах почали публікувати рекламні відеоролики з погрозами про блокування за заборгованість кредитних карток миколаївців. У коментарі «НикВести» директор КП Борис Дуденко пояснив, що мета подібних відео донести до населення необхідність сплачувати за борги.

А станом на кінець жовтня 2023 року загальний борг миколаївців за послуги з теплопостачання перед облтеплоенерго склаладали 213 мільйонів гривень. На той час містяни сплатили вже 95% боргу за опалювальний сезон 2022/23 й наразі сума минулорічного бору складає 90 мільйонів гривень. Директор «Миколаївоблтеплоенерго» заявляв, що у 2024 році підприємство планує запровадити двоставковий тариф. Це означає, що миколаївці платитимуть за опалення протягом усього року, а не лише під час опалювального сезону, однак взимку платіжки будуть більші.