Затримання Артемія Рябчука у 2022 році. Фото: SCANPIX

Військовослужбовця-строковика Артемія Рябчука, який у 2022 році на заводі «Південмаш» у Дніпрі розстріляв нацгвардійців, засудили до довічного позбавлення волі.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

У ДБР нагадали, що у січні 2022 року військовий вчинив стрілянину на Південному машинобудівному заводі у Дніпрі. У результаті п’ятеро людей загинули, серед них одна цивільна, ще п’ять – отримали поранення різного ступеня тяжкості.

На суді чоловік повністю визнав свою провину, розкаявся та попросив вибачення у рідних загиблих.

«Встановлено, що під час строкової служби засуджений мав конфлікт з іншими військовослужбовцями. Кілька разів він був свідком сварок, про які доповідав керівництву. Через це в інших військових сформувалося до нього негативне ставлення. Після чергової словесної суперечки він вирішив вбити тих, хто не поділяв його думок та поглядів. Перебуваючи у кімнаті зберігання зброї, він взяв автомат та набої й почав жорстоко розстрілювати людей», — зазначили у ДБР.

Після розправи обвинувачений захопив автомат, 200 набоїв до нього та намагався втекти. За кілька годин його затримали у місті Підгороднє Дніпровського району.

У межах кримінального провадження проведено десятки експертиз, у тому числі стаціонарну комплексну психолого-психіатричну експертизу, яка встановила, що солдат не мав розладів з психікою і діяв цілковито свідомо.