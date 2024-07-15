безпілотник атакували Крим. Фото для ілюстрації

Росія заявила про атаку безпілотників на тимчасово окупований Севастополь в Криму.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ та представник окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв.

«У Севастополі відбивають атаку БПЛА. За попередньою інформацією, біля району мису Фіолент військові збили вже один безпілотник», – йдеться у повідомленні влади.

Посилаючись на рятувальні служби Михайло Развожаєв повідомив про падіння уламків у районі Фіолента на території одного приватного будинку. Він зазначив, що оперативні служби виїхали на місце падіння уламків. За попередніми даними, потерпілих немає.

Нагадаємо, раніше у Міноборони РФ заявили, що у ніч проти 30 червня 2024 року над територією РФ нібито було знищено 36 українських безпілотників.