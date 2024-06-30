Міноборона РФ заявила про збиття 36 українських безпілотників / Ілюстративне фото

У Міноборони РФ запевняють, що у ніч проти 30 червня 2024 року нібито було знищено 36 українських безпілотників.

Повідомлення Міноборони РФ цитує російська пропагандистська агенція новин «РИА-Новости».

Зазначається, що дрони збивали над територією Курської, Липецької, Воронезької, Брянської, Орловської та Бєлгородської областей.

Своєю чергою, губернатор Липецької області повідомив, що над промзоною Липецька начебто було знищено 9 безпілотників.

Нагадаємо, українські оборонці вночі 21 червня вдарили по місцях зберігання та підготовки до застосування російських безпілотників «Shahed». Зазначається, що за результатами бойової роботи зафіксували серію вибухів та пожежу з подальшою детонацією.