У Міноборони РФ запевняють, що у ніч проти 30 червня 2024 року нібито було знищено 36 українських безпілотників.
Повідомлення Міноборони РФ цитує російська пропагандистська агенція новин «РИА-Новости».
Зазначається, що дрони збивали над територією Курської, Липецької, Воронезької, Брянської, Орловської та Бєлгородської областей.
Своєю чергою, губернатор Липецької області повідомив, що над промзоною Липецька начебто було знищено 9 безпілотників.
Нагадаємо, українські оборонці вночі 21 червня вдарили по місцях зберігання та підготовки до застосування російських безпілотників «Shahed». Зазначається, що за результатами бойової роботи зафіксували серію вибухів та пожежу з подальшою детонацією.
У Міноборони РФ запевняють, що у ніч проти 30 червня 2024 року нібито було знищено 36 українських безпілотників.
Повідомлення Міноборони РФ цитує російська пропагандистська агенція новин «РИА-Новости».
Зазначається, що дрони збивали над територією Курської, Липецької, Воронезької, Брянської, Орловської та Бєлгородської областей.
Своєю чергою, губернатор Липецької області повідомив, що над промзоною Липецька начебто було знищено 9 безпілотників.
Нагадаємо, українські оборонці вночі 21 червня вдарили по місцях зберігання та підготовки до застосування російських безпілотників «Shahed». Зазначається, що за результатами бойової роботи зафіксували серію вибухів та пожежу з подальшою детонацією.