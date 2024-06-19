Відрізана голова українського захисника на капоті машини / Фото: Офіс Генпрокурора.

Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що встановлено особу військового, якого обезголовили окупанти на Донеччині, також ідентифіковані російські командири, відповідальні за воєнний злочин.

Про це він написав у Facebook.

«Щодо розслідування жорстокого вбивства захисника України на Донеччині, про яке стало відомо вчора. Встановлено особу загиблого. Наразі ми не можемо назвати його імені, адже тривають процедури для остаточного підтвердження його даних», — йдеться в повідомленні.

За його словами, також були ідентифіковані російські командири, потенційно відповідальні за обезголовлення українського захисника.

«Здійснюється комплекс заходів щодо перевірки цієї інформації», — наголосив генпрокурор.

Андрій Костін додав, що цей факт є ще одним підтвердженням, що повна зневага до міжнародного права та загальнолюдської моралі — це державна політика країни-терориста Росії.

Перед цим в ОГП повідомили, що на Донеччині окупанти обезголовили військовослужбовця Збройних сил України, українські прокурори розпочали розслідування.

За даними відомства, 17 червня 2024 року українські військові отримали інформацію про те, що представники одного з підрозділів окупаційних військ РФ у Волноваському районі Донеччини віддали наказ підлеглим не захоплювати в полон військовослужбовців Збройних сил України та обезголовлювати їх. Під час проведення аеророзвідки на одній з бойових позицій в Донецькій області українські військові виявили пошкоджений броньований автомобіль Сил оборони України. На ньому знаходилася відрізана голова українського захисника.