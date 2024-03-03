Розбиті російські танки. Фото з відкритих джерел

Середньодобові втрати росіян в Україні за лютий 2024 року були найбільшими від початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

За даними розвідки, у лютому втрати російських військ у середньому становили 983 особи за добу. Це відображає готовність Росії вести масовану виснажливу війну.На сьогоднішній день Росія, ймовірно, втратила понад 355 тисяч убитих і поранених за час повномасштабного вторгнення.

Однак зазначимо, що за даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 24 лютого 2024 року Росія втратила в Україні понад 400 тисяч військових.