Середньодобові втрати росіян в Україні за лютий 2024 року були найбільшими від початку повномасштабної війни.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
За даними розвідки, у лютому втрати російських військ у середньому становили 983 особи за добу. Це відображає готовність Росії вести масовану виснажливу війну.На сьогоднішній день Росія, ймовірно, втратила понад 355 тисяч убитих і поранених за час повномасштабного вторгнення.
Однак зазначимо, що за даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 24 лютого 2024 року Росія втратила в Україні понад 400 тисяч військових.
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Середньодобові втрати росіян в Україні за лютий 2024 року були найбільшими від початку повномасштабної війни.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
За даними розвідки, у лютому втрати російських військ у середньому становили 983 особи за добу. Це відображає готовність Росії вести масовану виснажливу війну.На сьогоднішній день Росія, ймовірно, втратила понад 355 тисяч убитих і поранених за час повномасштабного вторгнення.
Однак зазначимо, що за даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 24 лютого 2024 року Росія втратила в Україні понад 400 тисяч військових.